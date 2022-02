https://mundo.sputniknews.com/20220201/un-tiburon-estrellado-en-contra-de-los-bombardeos-de-eeuu--fotos-1120981839.html

Un tiburón estrellado en contra de los bombardeos de EEUU | Fotos

Un químico cuántico del Reino Unido está peleando con el Ayuntamiento de Oxford para conservar la emblemática casa The Headington Shark que tiene una... 01.02.2022, Sputnik Mundo

La escultura fue construida por Bill Heine en 1986 para "protestar contra las restricciones y la censura", según explica su hijo Magnus Hanson-Heine, de 34 años, quien heredó la casa tras la muerte de su padre.Bill Heine instaló la escultura de siete metros en el tejado a escondidas y sin permiso en 1986, lo que inició una disputa con las autoridades que querían demolerla. Después de muchos años de batallas judiciales, la casa sobrevivió intacta y se convirtió en un centro de atracción turística con posibilidad de alojarse a través de AirBnb.La casa ganó popularidad hasta el punto que las autoridades locales han emprendido planes para declarar The Headington Shark un monumento histórico, añadiéndola a la lista de piezas importantes del patrimonio del Ayuntamiento de Oxford.Sin embargo, Magnus Hanson-Heine está totalmente en contra. Insiste en que la casa no es una simple atracción turística: "Mi padre siempre se resistió a dar una respuesta concluyente a la pregunta de cuál era su significado, ya que estaba diseñado para que la gente pensara por sí misma y decidiera por sí misma qué es el arte. Pero estaba en contra del bombardeo de Trípoli por parte de los estadounidenses, en contra de la proliferación nuclear, en contra de la censura en forma de leyes de planificación específicamente".El tiburón de The Headington Shark fue erigido en agosto de 1986. En abril del mismo año EEUU ejerció la operación militar el Dorado Canyon contra Libia, compuesta por el conjunto de ataques aéreos realizados por la Fuerza Aérea, la Armada y la Infantería de Marina estadounidenses usando bases británicas. La operación resultó en decenas de muertos, entre ellos una hija adoptiva del líder libio Muamar Gadafi.

2022

