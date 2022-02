https://mundo.sputniknews.com/20220201/somos-un-rincon-de-espana-al-que-solo-llega-la-mierda-toneladas-de-basura-toxica-llegan-a-huelva-1120990997.html

"Somos un rincón de España al que solo llega la mierda": toneladas de basura tóxica llegan a Huelva

"Somos un rincón de España al que solo llega la mierda": toneladas de basura tóxica llegan a Huelva

Un cargamento de residuos tóxicos y arenas contaminadas llega a Andalucía desde Montenegro para ser sepultado en un vertedero que está a menos de 800 metros... 01.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-01T11:44+0000

2022-02-01T11:44+0000

2022-02-01T11:48+0000

españa

📝 reportajes

basura

sevilla

medioambiente

residuos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1120991730_0:13:1280:733_1920x0_80_0_0_5ffa9044dd4d68140de19467d384772c.jpg

En la primera semana de febrero llegarán a Nerva (Huelva) 12.000 toneladas de arenas contaminadas. Son doce mil más, que serán enterradas para siempre en un vertedero. Pero llueve sobre mojado: la llegada de residuos peligrosos y tóxicos es constante desde hace 25 años. Ahora, la sociedad civil ha dicho basta y diferentes movimientos quieren dejar de ser el vertedero de Europa, y de más allá.El cargamento que comenzaba a llegar a Andalucía a través del Puerto de Sevilla el lunes 31 de enero contiene una larga lista de sustancias tóxicas que, en este caso, proceden de Montenegro, un país que además no es comunitario.La llegada del navío era recibida desde la desembocadura del río Guadalquivir en Sanlúcar de Barrameda y en Sevilla, por una comitiva diversa que reúne a grupos políticos, movimientos ambientalistas, pero sobre todo, a vecinos preocupados por la situación.El vertedero está a menos de 800 metros de Nerva, una localidad con 5.169 habitantes. "No queremos seguir obligando a nuestros hijos a convivir con este peligro, es el vertedero con los peores residuos no de Andalucía, España o Europa, es que somos el sumidero de medio mundo", explica a Sputnik José Luis Lozano con tono amargo.Lozano, conocido en la localidad como 'Delicado', forma parte de la plataforma Alternativa Ciudadana Nerva Salud y Dignidad que reúne a más de 200 vecinos . "Cuando el vertedero llegó al pueblo yo tenía 26 años, entonces vivimos la mayor confrontación vecinal desde la Guerra Civil. Hoy, sin embargo, tengo 52 años y casi toda la región está de acuerdo en que el vertedero tiene que desaparecer."'Delicado' comparte la inquietud que de los vecinos por la proximidad de un vertedero que ya fue colmatado, pero que mediante modificaciones legales "que hacen con mucha opacidad, de repente nos encontramos con miles de toneladas más, ¿hasta cuándo, no son suficientes 25 años de ser el sumidero del mundo?".Un cuarto de siglo en el olvido"Esto existe desde hace 25 años. Por lo tanto, son 25 años de incumplimientos con nosotros", explica el alcalde de la localidad, José Antonio Ayala (PSOE) a Sputnik. El regidor desgrana todas las promesas incumplidas que llevan años padeciendo. "Cuando dimos el sí –todas las agrupaciones políticas locales– a la instalación del vertedero, era porque el vertedero conllevaba otros servicios. Pero nunca ha llegado nada".Ayala asume que el Gobierno de la Junta de Andalucía del PSOE de Manuel Chaves que autorizó el vertedero cometió un "error histórico con Nerva". Cuando se autorizó el vertedero era para acoger residuos de Andalucía Occidental, pero primero empezaron a llegar de toda España, después de Europa y, con el Convenio de Basilea (1989), llegan ya de todo el mundo.Además, se acordó que el vertedero implicaría una nueva carretera apta para el transporte de mercancías peligrosas, se acordó una dotación presupuestaria extra para los servicios de mantenimiento municipales y se acordó la instalación y fomento de industrias auxiliares… "25 años después, nada de eso ha llegado, Nerva ha sobrepasado sus límites de solidaridad, pero resulta que somos un rincón perdido de España al que solo traen la mierda", explota Ayala.Los vecinos están cansados de los malos olores y los temores a sufrir un episodio de contaminación o intoxicación. Pero, lo que más preocupa es "lo que no se huele" advierten, poniendo en tela de juicio las condiciones de seguridad deficientes.A través de la empresa francesa que gestiona los residuos, Sputnik ha podido confirmar que en Nerva se enterrarán más de 100.000 toneladas de material con fragmentos de materiales que contienen asbestos, no se descarta que contengan fibras de amianto. También contienen tributilestaño y todo tipo de metales pesados y restos de combustible pesado, aceite de motor usado y diésel.Una globalización que apestaEcologistas en Acción (EEA) es una de las entidades que rechazan la llegada de más toneladas de material tóxico y que lleva tiempo alertando del secretismo y la falta de garantías con la que se gestiona el vertedero. El Convenio de Basilea establece que es el país importador –en este caso Montenegro– quien debe "garantizar que los residuos sean gestionados de manera que la salud humana y el medio ambiente queden protegidos contra los efectos nocivos que puedan derivarse de tales residuos”. Pero, en este caso, asistimos a una mera externalización de la basura tóxica.A Nerva ya llegaron en 2019 cerca de 40.000 toneladas de residuos con halógenos, antimonio, berilio, cadmio, plomo selenio y teluro... En principio, el Gobierno de España no autorizó la llegada del resto del cargamento –unas 70.000 toneladas restantes– pero fue la Junta de Andalucía quien reactivó el traslado. Así, estamos en esta segunda oleada de llegada de residuos que hacen un total de 70.000 nuevas toneladas transportadas en diversos navíos.Los residuos "equivalen a 1.000 aviones Boeing 787 (cada uno pesa 110 toneladas) y necesitarán cerca de 500 camiones para ser transportados por carretera de Sevilla a Nerva", alertan los ambientalistas, que han pedido que los Ministerios de Transición Ecológica y Hacienda controlen lo que pasa en Nerva.Los precedentes de Montenegro y Bijela, como origen de los residuos y de la empresa francesa, encargada de los traslados, no tranquilizan. En 2019, la misma empresa y el mismo punto de origen envió un barco con desechos a Ucrania. En ese traslado los materiales trasladados no eran los que estaban certificados por Montenegro y la empresa francesa. Los servicios aduaneros ucranianos denunciaron un caso que ha llegado a salpicar al propio Banco Mundial.Pero ese oscuro precedente no ha frenado la nueva llegada de residuos a Nerva desde la localidad de Bijela, en Montenegro, a más de 3.000 kilómetros de distancia. Todo viene provocado por el desmantelamiento de un viejo astillero en la bahía de Kotor, clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El proyecto que trae las más de 100.000 toneladas de residuos a Nerva no es otro que la creación de un puerto deportivo en la costa montenegrina y el cuidado de los fondos marinos. Esa es la cara, la cruz, de nuevo, recae en Nerva.Vivimos en la etapa del discurso sostenible, la Economía Circular adquiere un rango de ley, pero curiosamente, en un rincón de la península Ibérica continúan llegando cantidades industriales de basura contaminante que debería ser gestionada en su entorno más cercano –en Montenegro–. Una contaminación que degrada a Nerva como sumidero global, pero que se transforma en turismo de lujo a miles de kilómetros de distancia.

https://mundo.sputniknews.com/20211204/cual-es-el-verdadero-impacto-del-reciclaje-para-salvar-al-planeta-de-los-residuos-plasticos-1118999018.html

sevilla

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

📝 reportajes, basura, sevilla, medioambiente, residuos