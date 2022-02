https://mundo.sputniknews.com/20220201/si-las-disputas-entre-espana-y-marruecos-fueran-a-mas-quien-dispone-del-ejercito-mas-poderoso-1120995802.html

Si las disputas entre España y Marruecos fueran a más, ¿quién dispone del Ejército más poderoso?

La crisis diplomática abierta en torno a puntos de fricción como Ceuta y Melilla, el Sáhara Occidental o el flujo migratorio discurre en medio de un rearme del... 01.02.2022, Sputnik Mundo

El deterioro que sufren las relaciones de España y Marruecos desde que el ingreso del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital de Logroño agudizara la tensión larvada a cuenta del estatus del Sáhara Occidental, la política migratoria, la jurisdicción de las aguas territoriales en torno a Canarias y los enclaves de Ceuta y Melilla, se produce en un contexto de paulatina modernización y crecimiento de las Fuerzas Armadas del reino alauita.La asunción de un papel preponderante en tanto que potencia regional naciente inscribe a Marruecos en la lista de países con relación privilegiada con EEUU e incluso Israel. La búsqueda de intereses comunes, ya sea como territorio donde Washington puede emplazar su puesto de mando militar en África (Africom), como bastión en la lucha antiyihadista o como país árabe que se relaciona y reconoce al Estado de Israel, viene acompañada en los últimos años de la voluntad de fortalecer sus capacidades militares. Las adquisiciones de armamento de fabricación estadounidense, francesa, china e israelí son notorias.El pulso que mantiene Rabat desde diciembre de 2019 en su deseo de ampliar sus aguas territoriales, que en el océano Atlántico quedarían solapadas con las de España en las Islas Canarias, ya suscitó en su momento la necesidad de valorar el equilibrio de fuerzas en el plano militar en caso de un hipotético conflicto armado. La rigidez de la postura marroquí, que no desea un apaciguamiento a menos que Madrid cambie de enfoque respecto al Sáhara Occidental, o el simbolismo de algunas de sus acciones (como el cambio en los letreros de las comisarías adyacentes a Ceuta y Melilla, donde la palabra frontera ha sido sustituida por puerta), no liman asperezas.Compras de armamentoEl rearme marroquí cobra también importancia de cara a su rivalidad con Argelia, el gran valedor del Frente Polisario en el Sáhara Occidental. Se anunció la compra del sistema misilístico VL-MICA de fabricación francesa, y de drones israelíes y estadounidenses, algunos de los cuales Rabat ya utiliza en su enfrentamiento contra las milicias saharauis en el desierto.Pero sin duda las adquisiciones más vistosas atañen a 25 cazabombarderos F-16 y 36 helicópteros de ataque Apache. En perspectiva, la compra de ocho navíos de guerra a Turquía, otros tantos helicópteros Airbus H225M e incluso cazas de quinta generación F-35 Lightning a EEUU. En el noroeste del país, cerca de Sidi Yahya el Gharb, a unos 200 kilómetros de Ceuta, opera ya una nueva base aérea. Aun con estas cifras, según el ránking de la consultora especializada Global Fire Power, el Ejército marroquí ocupa el puesto 55º en la lista de ejércitos más poderosos del mundo del año en curso, mientras que el de España se ubica en el 18º.El presupuesto español en materia de defensa dobla al marroquí (11.750 millones de euros para 2022 frente a 5.438 millones). El poder adquisitivo en España casi sextuplica al de su vecino del sur, y la frontera con Ceuta y Melilla evidencia unas diferencias de renta per cápita a uno y otro lado enormes, de las mayores del mundo. El poderío aéreo y naval también se decanta claramente de la parte española. Pero la leve ventaja marroquí en el plano terrestre y la progresiva incorporación a su Ejército de las compras que viene realizando, podría deparar un mayor equilibrio a medio plazo.Superioridad aérea y marítimaEspaña dispone de más aeronaves militares (503) que Marruecos (249). La ventaja se da en todas las categorías, ya sea en cazabombarderos (140 frente a 83), helicópteros (119/64), helicópteros de ataque (23/0), aviones de transporte (49/29) y otro tipo de aparatos, incluidos los de entrenamiento (168/67).En el mar, el dominio español es abrumador, con una flota de 139 navíos entre los que sobresalen un portaeronaves anfibio, 11 fragatas, seis minadores y dos submarinos. Marruecos solo cuenta con seis fragatas, una corbeta y 22 patrulleros, aparte de otras embarcaciones menores. En los próximos años la inferioridad aeronaval marroquí podría reducirse ostensiblemente, a medida que el país vaya comisionando todo el armamento adquirido. Por ejemplo, a los 24 helicópteros de ataque Apache ya adquiridos y que pronto empezará a operar, hay que añadir una opción de compra de otras 12 unidades. Y también tiene intención de comprar ocho buques de guerra a Turquía.Hay que destacar que la actual superioridad aérea española atañe particularmente a un factor cuantitativo; el Ejército del Aire cuenta con más de 70 cazas Eurofighter, pero sus F-18, unos 60, están en servicio desde los años 80. En Canarias, las escuadrillas de F-18 han estado bajo mínimos y su operatividad ha quedado reducida. El Gobierno ya ha aprobado un programa para su sustitución por cazas Eurofighter. En un nivel inferior, los dos países cuentan con cazas F-5 y Marruecos, además, con varios Mirage F-1.Por contra, la flota aérea marroquí es más moderna. Entre 2011 y 2012 incorporó 24 cazabombarderos F-16 de fabricación estadounidense y en 2019 el Departamento de Estado autorizó la venta de otras 25 unidades. El radar de los F-16 marroquíes es de mayor alcance que el de los F-18 españoles, unos 300 km.¿Le basta a España con dominar el cielo y el mar?Es la gran pregunta, habida cuenta de que la última vez que Marruecos obtuvo una ganancia territorial, lo hizo mediante una acción no estrictamente violenta, como fue la Marcha Verde sobre el Sáhara Occidental en el otoño de 1975.Respecto a la estrategia que Rabat podría seguir de cara a la territorialidad de Ceuta y Melilla, la vertiente demográfica podría ser más poderosa que la militar, cuando al cabo de unas décadas un eventual vuelco poblacional en los dos enclaves pudiera forzar la negociación de una soberanía compartida entre los dos Estados. En cualquier caso, en las disputas sobre el terreno y en lo que atañe a los Ejércitos de Tierra, Marruecos dispone de una ventaja cuantitativa: dispone de más tropas, más carros de combate, un número algo inferior de transportes blindados, y más sistemas artilleros y de cohetería.España cuenta con 120.000 militares en activo, Marruecos llega a 200.000 y podría movilizar a otros 100.000, ahora en la reserva. El Ejército de Tierra cuenta con 327 tanques (la mayoría Leopard, de fabricación alemana), mientras que en el lado marroquí estos vehículos ascienden a 3.335. En los últimos años el país magrebí ha adquirido blindados Abrams de fabricación estadounidense. Tiene unos 400. Se sabe que también cuenta con carros VT-1 chinos, al menos medio centenar, un modelo adaptado del T-90 ruso. La desventaja española también radica en que los Leopard destacados en Ceuta y Melilla no están modernizados, como sí lo están los de las bases en la península.Ventaja artilleraCon todo, la mayor diferencia se da en piezas de artillería, tanto estáticas como autopropulsadas. Marruecos posee 517 obuses autopropulsados, 211 piezas de artillería remolcable y 144 lanzadores de misiles móviles, muchos de fabricación china. España 96, 140 y ninguno, respectivamente. Además, el alcance artillero marroquí cuadruplica al español.En vehículos de combate y transporte de tropas, la situación está más igualada. España cuenta con 84 vehículos Centauro (con similar potencia a un tanque Leopard, pero más vulnerable) y en breve dispondrá de los 8x8 Dragón. Para el transporte, los dos centenares de vehículos Pizarro y cerca de 450 transportes de infantería BMR no tienen reflejo en el lado marroquí, que sí tiene ventaja en transportes de oruga acorazados (más de un millar de M-113). En suma, según Global Fire Power, España dispone de 5.033 vehículos y transportes blindados de todo tipo, frente a los 3.500 de Marruecos.Por último, Marruecos puede obtener datos desde el espacio sobre cualquier despliegue militar español. Para ello cuenta con su propio satélite espía. Situación idéntica se da con el ingenio español PAZ, que suministra información desde el cosmos al Estado Mayor de la Defensa de España.El escenario del conflictoSegún los análisis teóricos del Instituto Español de Estudios Estratégicos y del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, si bien la posibilidad de un conflicto armado es muy remota, este podría transcurrir en la zona del estrecho de Gibraltar (en torno a Ceuta y Melilla) y en Canarias. Es decir, más cerca de Marruecos que de la península ibérica.De resultas, las dificultades para España estribarían en qué material bélico se podría trasladar a la zona, alejada del continente europeo. Marruecos trataría de bloquear el transporte de tropas y maquinaria desde la península. A partir de aquí, el factor del tiempo se revelaría crucial, también en vista de la presión que pudieran ejercer las opiniones públicas de ambos países y la internacional.En octubre de 1975 la CIA sirvió al entonces secretario de Estado de EEUU, Henry Kissinger, un informe en el que, bajo el nombre La invasión marroquí del Sáhara español, analizaba un hipotético conflicto hispano-marroquí. En él se concluía que la victoria se decantaría claramente del lado español por la capacidad de reunir fuerzas suficientes "para derrotar una invasión marroquí", contando con los 16.000 efectivos de los Ejércitos de Tierra y del Aire sobre el terreno más otros 20.000 en Canarias.En la actualidad los militares españoles no están en el Sáhara, sino en los mucho más reducidos espacios de Ceuta y Melilla. Y no está claro que España pudiese recabar apoyo exterior (OTAN) en caso de conflicto, dado que los apoyos de Marruecos también figuran en el eje euroatlántico (Francia y EEUU).

