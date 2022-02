https://mundo.sputniknews.com/20220201/rusia-asegura-que-no-exige-la-retirada-de-bulgaria-de-la-otan-1121000853.html

Rusia asegura que no exige la retirada de Bulgaria de la OTAN

Rusia asegura que no exige la retirada de Bulgaria de la OTAN

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia en sus propuestas de seguridad no exige que Bulgaria abandone la OTAN, aclaró la embajadora rusa en Bulgaria, Eleonora Mitrofánova. 01.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-01T14:52+0000

2022-02-01T14:52+0000

2022-02-01T15:24+0000

defensa

rusia

europa

bulgaria

otan

🛡️ fuerzas armadas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106703/04/1067030429_0:0:3770:2122_1920x0_80_0_0_be74e9cd3d0a1b761c482755d4f8d337.jpg

La embajadora enfatizó que unirse a alianzas para garantizar la seguridad es un "derecho soberano de los países".Mitrofanova dijo que es "una cuestión de principios" el despliegue permanente de un contingente militar, bases estratégicas y de armas, algo que no tiene Bulgaria.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que, en particular, se plantea a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las exrepúblicas soviéticas, en especial de Ucrania.En particular, Rusia demanda la renuncia a la ampliación de la OTAN, el despliegue de armas ofensivas cerca de sus fronteras y la retirada de tropas y material bélico de Bulgaria y Rumanía.El primer ministro búlgaro, Kiril Petkov, había dicho que su país decidiría por sí mismo qué política seguir en la OTAN y cómo organizar su defensa, a su vez, el presidente de Bulgaria, Rumen Radev, calificó de inaceptable la exigencia rusa de no desplegar tropas de la OTAN en Bulgaria.

https://mundo.sputniknews.com/20220127/la-otan-ofrece-dialogo-y-transparencia-a-rusia-pero-militariza-su-frontera-1120846864.html

bulgaria

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, europa, bulgaria, otan, 🛡️ fuerzas armadas