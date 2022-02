https://mundo.sputniknews.com/20220201/revocacion-de-mandato-de-amlo-suprema-corte-dice-no-al-cambio-de-la-pregunta-1121024868.html

Revocación de mandato de AMLO: Suprema Corte dice no al cambio de la pregunta

Este martes 1 de febrero los ministros de la Corte votaron un proyecto de invalidez de la pregunta de revocación de mandato planteado por Jorge Pardo, quien consideró inconstitucional la manera en que estaba formulado el cuestionamiento y estimó que desnaturalizaba el ejercicio cuyo principal objetivo es determinar si el presidente concluye su mandato de manera anticipada.Pardo proponía eliminar la parte que pregunta si el mandatario debe seguir al frente del ejecutivo federal hasta que termine su periodo, pero su propósito no obtuvo la mayoría de ocho votos que necesitaba para proceder.A favor de recortar la pregunta votaron los ministros Pardo, Margarita Ríos-Farjat, Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez, Alberto Pérez Dayán, Javier Láynez y Norma Piña, mientras quienes defendieron conservarla fueron los ministros Arturo Zaldívar, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Juan Luis González Alcántara.Zaldívar argumentó que la expresión "¿Estás de acuerdo con la revocación de mandato?" no es clara para la mayoría de la población, por lo que resulta conveniente añadir si desean que el mandatario quede al frente del cargo."¿De qué se trata, de hacer confusa la pregunta, de que la gente no sepa qué va a votar? ¿O de dar claridad para que la gente decida si quiere que el presidente siga o no en su cargo?", argumentó Zaldívar.Además, aseveró que modificar el cuestionamiento a estas alturas del proceso, de cara a su realización el 10 de abril, afectaría de manera retroactiva los derechos humanos de las personas que aportaron 3,4 millones de firmas para apoyar la realización de la consulta.El presidente López Obrador ha reiterado en varias ocasiones que la revocación de mandato tiene como objetivo central multiplicar la participación ciudadana, conocer la opinión de las mayorías y dotar al pueblo de herramientas legales para echar atrás gobiernos en caso de que resulten abusivos, corruptos o ajenos a los intereses populares.El Instituto Nacional Electoral (INE) es el encargado de conducir la instalación de mesas para la realización de la consulta.

