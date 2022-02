https://mundo.sputniknews.com/20220201/rechazan-demanda-de-navalni-contra-su-carcel-por-declararlo-propenso-al-extremismo-1121002216.html

Rechazan demanda de Navalni contra su cárcel por declararlo propenso al extremismo

Rechazan demanda de Navalni contra su cárcel por declararlo propenso al extremismo

PETUSHKÍ, RUSIA (Sputnik) — El tribunal de la localidad de Petushkí, en la provincia rusa de Vladímir, desestimó una demanda del bloguero opositor ruso Alexéi... 01.02.2022

El pasado 7 de enero, la comisión del IK-2 prorrogó el estatus correspondiente del bloguero opositor por tres meses más.El mismo día, Navalni informó de que el centro había retirado una placa sobre su cama en la que se decía que era propenso al extremismo y al terrorismo.El 1 de enero un representante del IK-2 corroboró que la placa sobre la cama ya no está allí, y también comunicó que las rayas en la ropa de Navalni que indicaban su presencia en el registro habían sido quitadas.El 25 de enero, la agencia federal de supervisión financiera de Rusia, Rosfinmonitoring, incluyó al opositor en la lista de terroristas y extremistas.Navalni presentó otros cuatro recursos contra el IK-2 por las acciones de los empleados de este centro penitenciario. En sus demandas el opositor afirmó que el personal del IK-2 censura los periódicos que recibe; se niega a entregarle los libros solicitados; le había catalogado como una persona con alto riesgo de fuga; no le permite recibir el dinero que ganó Navalni colaborando con un medio de comunicación trabajando en su tiempo libre en la cárcel.Más tarde un tribunal ruso rechazó la tercera y la cuarta demanda, mientras la audiencia de las dos primeras fue suspendida por petición del opositor.Además, Navalni presentó dos demandas contra el centro penitenciario IK-3, en cuyo hospital se encontraba internado, para declarar ilícita la prohibición para los abogados del opositor de entrar en la cárcel con teléfonos móviles y ordenadores portátiles. El tribunal del distrito Oktiabrski de la ciudad rusa de Vladímir, decidió desestimar los dos recursos del opositor.A principios de febrero de 2021 la Justicia rusa dictaminó que Navalni había violado reiteradamente las reglas de conducta impuestas en el expediente de libertad condicional e hizo efectiva una pena suspendida de 3,5 años de cárcel, por fraude y blanqueo, dictada contra él en 2014.El recurso de la apelación no prosperó, si bien se restó a esta pena el tiempo que Navalni había pasado bajo arresto domiciliario, de modo que el opositor tendrá que permanecer en la cárcel hasta mediados de 2023.

