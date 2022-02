https://mundo.sputniknews.com/20220201/putin-denuncia-que-occidente-ignora-las-principales-demandas-de-seguridad-de-rusia--1121010896.html

Putin denuncia que Occidente ignora las principales demandas de seguridad de Rusia

Putin denuncia que Occidente ignora las principales demandas de seguridad de Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — La respuesta de EEUU y de la OTAN sobre las garantías de seguridad ya deja claro que se ignoraron las preocupaciones fundamentales de Rusia... 01.02.2022, Sputnik Mundo

Entre las principales exigencias de seguridad de Rusia, el presidente mencionó la prevención de la expansión de la OTAN, la negativa a desplegar sistemas de armas de ataque cerca de las fronteras rusas, así como el regreso de la infraestructura militar del bloque en Europa al estado de 1997. Putin recordó que tras el colapso de la URSS, la Alianza del Atlántico Norte prometió no expandirse hacia el este, pero dese entonces la OTAN incluyó a los países bálticos, Polonia, Rumanía, entre otros.Además, continuó, los documentos de la OTAN no contienen en ninguna parte una información de política de puertas abiertas, por lo que EEUU y la alianza pueden negarse a admitir a Ucrania en el bloque político-militar.Según el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN "puede admitir a otros países europeos en la organización, puede, pero no está obligada", indicó el líder ruso.El presidente ruso enfatizó que Moscú se esfuerza por evitar una escalada del conflicto en Ucrania, para lo cual es necesario garantizar la seguridad de todas las partes interesadas: tanto Rusia, como la UE y la propia Ucrania. En palabras del mandatario, EEUU utiliza a Ucrania como "un instrumento de contención de Rusia" y para "empujar a Rusia hacia un conflicto armado"."A EEUU no le importa tanto la seguridad de Ucrania, (...) su tarea principal es frenar el desarrollo de Rusia", dijo Putin y subrayó que en este contexto "Ucrania es solo una herramienta para lograr este objetivo".Según Putin, las formas de alcanzarlo son involucrar a Rusia en un conflicto armado o hacer que la UE endurezca sanciones contra Moscú.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, comentó al día siguiente que Washington dejó sin contestar el punto más importante, sobre la no expansión de la OTAN hacia el este.Cooperación con HungríaRusia está dispuesta a incrementar la cooperación con Hungría en el tránsito de gas, declaró Putin.El mandatario ruso recordó que Rusia y Hungría prolongaron en 2021 los contratos a largo plazo de suministro de gas para el período de hasta 2036. Además, Putin subrayó que Hungría es un país de tránsito para el gas ruso.También destacó que Rusia y Hungría están ejecutando un importante proyecto estratégico en el área de energía nuclear. La corporación rusa Rosatom construye dos nuevos reactores en la central nuclear húngara de Paks, lo que permitirá duplicar la potencia de esta central.Putin relató que durante las conversaciones también se abordó la cooperación en el ámbito industrial. En particular, se examinó un proyecto que prevé la producción y suministro de vagones ferroviarios a terceros países, especialmente a Egipto.

