Proyecto Colmena: la misión con la que México busca conquistar la Luna

Proyecto Colmena: la misión con la que México busca conquistar la Luna

Cinco microrobots construidos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explorarán la superficie lunar para aprovechar eficazmente los recursos que... 01.02.2022

El Gobierno de México presentó este 1 de febrero el Proyecto Colmena, la nueva misión con la que el país latinoamericano viajará a la Luna en junio de 2022.La UNAM explica que este programa tiene dos objetivos principales: analizar la posibilidad del montaje de estructuras en la Luna y estudiar el polvo lunar como recurso para la producción de oxígeno y metales.También mencionó que, en un futuro no muy lejano, será posible ver naves espaciales conectando a la Tierra con estaciones orbitales y estaciones superficiales en la Luna, así como naves saliendo de este satélite natural con rumbo a Marte o robots construyendo módulos habitacionales en torno de la Luna, donde se extraerán minerales que serán fundamentales para el desarrollo tecnológico de la civilización.Según el experto, las ciencias nucleares han avanzado tanto que próximamente no solo serán los Gobiernos los encargados de liderar las expediciones al espacio exterior. "También lo harán las pequeñas empresas y los emprendedores jóvenes que hoy formamos en nuestras universidades", dice. Lo anterior representará una revolución socioeconómica sin precedentes que detonará inmensas ventajas, pero también enormes brechas entre los que tienen tecnología y los que no la tienen. "Es hoy y no mañana cuando tenemos que definir de qué lado de la brecha estará México", asegura Medina Tanco. La UNAM señala que el Proyecto Colmena permitirá desarrollar la tecnología y la infraestructura necesarias para las ciudades del futuro, también conocidas como smart cities, donde la conectividad y los metaversos juegan un papel fundamental. "Proyecto Colmena es la primera etapa de un nicho de tecnología espacial que queremos desarrollar para que México no participe de este sector como un consumidor, sino como un actor y un productor de bienes, riquezas, conocimientos y bienestar", indica el investigador Gustavo Medina Tanco. Los robots que enviará la UNAM pesan menos de 60 gramos y funcionan de manera autónoma. Con ellos, México pretende demostrar que pueden ser los exploradores y mineros del futuro, lo cual ahorraría costos y evitaría peligros para la salud humana, según el académico. Los cinco microrobots serán lanzados en la nave Peregrine, de la empresa privada Astrobotic, que también está a cargo de experimentos de otros países y de la NASA, señala la UNAM. El alunizaje se llevará a cabo "en una región interesante de la Luna, entre tierras altas, que es la superficie más clara, y mares, que representan la parte más oscura", refirió Medina Tanco.

