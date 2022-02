https://mundo.sputniknews.com/20220201/nadal-gana-abierto-de-australia-intriga-en--conmebol-y-los-jjoo-pekin-2022-cuenta-atras-1120985153.html

Nadal gana Abierto de Australia, intriga en CONMEBOL y los JJOO Pekín 2022, cuenta atrás

Nadal gana Abierto de Australia, intriga en CONMEBOL y los JJOO Pekín 2022, cuenta atrás

En Australia finalizó la 45ª edición de la era abierta y el primer Grand Slam de 2022, con una gran ausencia de Novak Djokovic, la fase clasificatoria para el... 01.02.2022

Nadal gana Abierto de Australia, intriga en CONMEBOL y los JJOO Pekín 2022, cuenta atrás Nadal gana Abierto de Australia, intriga en CONMEBOL y los JJOO Pekín 2022, cuenta atrás

Estos son los 3 temas que abordamos en esta edición a cargo de nuestro colaborador, el analista deportivo peruano-ruso Lorenzo de Chosica.Nos trasladamos a Australia que ha acogido el escandaloso Primer Grand Slam del año. El escandaloso no por el desenlace, sino por ausencia de la primera raqueta del tenis masculiono, el serbio Novak Djokovic.El número uno del tenis mundial fue el epicentro del inesperado escándalo que tuvo lugar en vísperas del Abierto de Australia.Según lo había anunciado en las redes sociales, Djokovic tenía exención médica concerniente al Covid-19 que garantizaba su participación en tan magno evento, el cual, de ganarlo por décima vez, le permitiría mantenerse en la cúspide del tenis mundial y de paso, batir otro de los tantos récords de su amplia carrera deportiva.El serbio se afincó en Melbourne, a una semana de comienzo del toreno. Como es sabido, Djokovic, a pesar de haber dado positivo en 2020, siempre se ha opuesto a la vacunación.Apenas pisó tierra australiana Novak pasó ocho horas retenido en el Aeropuerto Internacional Tullamarine de Melbourne hasta que finalmente la Fuerza Fronteriza de Australia rechazó su visado.A un día de la apertura del trascendental torneo, el Tribunal Federal australiano hizo pública la decisión de negar la visa a Djokovic y ordenó su deportación.Este incidente no opacó el desarrollo del torneo y el esperado duelo entre el tenista ruso Daniil Medvédev y el veterano español Rafael Nadal se hizo realidad en la gran final del torneo, el domingo 30 de enero.Un partido maratoniano que duró cinco horas y media.Los dos primeros sets del partido maratoniano que duró cinco horas y media, los ganó el tenista ruso con relativa comodidad por 6-2 y 7-6.Parcía que el español no sabía qué hacer: ya tenía acostumbrado superar a los oponentes en la línea de fondo, pero esa táctica no funcionaba esta vez, el propio Medvédev es capaz de interrumpir, atropellar y torturar a cualquiera hasta vencerlo.El segundo set fue realmente un devorador de las fuerzas físicas de ambos tenistas y duró casi 90 minutos.Rafa Nadal tuvo una notable reacción en el la tercera y cuarta mangas ganándolas por 6-4, 6-4. Se veía claramente que Daniil acusaba los resultados del dramático encuentro en los cuartos de final y se vio obligado a pedir la ayuda del masajista, para sostenerse de pie.Finalmente, lesionado perdió en el último set por 5-7.Rafael Nadal consiguió su Grand Slam n° 21, aventajando en uno a Roger Federer y a Novak Djokovic. A la vez se convirtió en bicampeón del Abiero de Australia, tras conseguir su primer título en el continente verde en 2009.Cambiando el tema, pasamos de Australia a América del Sur, donde no faltan pasiones en la zona CONMEBOL, integrada por 10 selecciones que buscan clasificarse para el Mundial 2022 de Catar.La fecha 15 mantuvo al vivo las intrigas que se tejen sobre las selecciones que pretenden al tercer, cuarto y quinto lugares. Tres de los cinco encuentros disputados resultaron claves para ir despejando dudas.Chile vs. ArgentinaChile, con el hándicap a favor de enfrentar al combinado argentino sin Leo Messi, con el fin de asegurar su ansiada victoria, eligió como escenario del partido a Calama, ciudad norteña andina, ubicada a la altura de 2.400 metros.Sin embargo, Argentina demostró en el campo de juego que la altura no le afecta y, lo más importante, no depende de su gran capitán, por lo que apunta a ser uno de los protagonistas del Mundial de Catar 2022.Esta vez Ángel Di María se convirtió en el caudillo ofensivo de los gauchos, al abrir el marcador tras los 10 minutos del inicio del partido con un zurdazo de gran factura, desde fuera del área grande.Chile, aunque descontó apenas pasados 10 minutos por intermedio de Brereton, mostró que está en plena crisis, con un fútbol para el olvido, sin creatividad ni orden atacante.No es nada raro que en el minuto 34 Lautaro Martínez anotó el 2-1 definitivo, que prácticamente pone a Chile con pie y medio fuera del Mundial, ocupando el 7º lugar, con 16 puntos acumulados.Ecuador se cruzó con Brasil, el líder del torneo con 36 puntos tras 14 jornadas y que ya tiene el pase asegurado para el Mundial.Fue un accidentado e intensamente jugado encuentro con decisiones polémicas del árbitro y, en el que resultaron dos jugadores expulsados.El arquero ecuatoriano Domínguez, recibió una cartulina rojoa por una brutal patada al cuello de Cunha en el minuto 15. Pasados 5 minutos, el lateral derecho brasileño, Emerson Royal, fue expulsado al recibir su segunda tarjeta amarilla.Con el empate de a uno que resultó ser el más salomónico, Ecuador, con 24 puntos está ubicado en la tercera posición y, como mínimo, ya ha garantizado su derecho al repechaje.Colombia-Perú resultó el encuentro central de la fecha, en el que ambas selecciones estaban empatadas en el cuadro clasificatorio con 17 puntos, ocupando el 5º y 6º lugar, respectivamente, por diferencia de goles.El estadio Metropolitano de la calurosa ciudad de Barranquilla fue elegido por los anfitriones, como aliado, a fin de asegurar la determinante victoria.El combinado incaico iba disminuido en sus líneas defensivas sin su pilar Ramos, y sin Farfán en el ataque; ambos lesionados.Lo que a primera vista parecía 'pan comido' para los de Rueda, se convirtió en un verdadero 'barranquillazo'.Después de soportar tormentosos ataques desde el pitido inicial, condimentados con alevosas faltas -la más flagrante de las cuales fue el empujón de cara contra el piso que recibió el goleador Lapadula, quien terminó el primer tiempo sangrando de la nariz.Daba la impresión que el gol colombiano podía producirse en cualquier momento, pero Christian Cueva -el 'hormiga atómico' peruano- en el minuto 85 recibió un pase de Carrillo cerca de su área grande, gambeteó al estilo de Maradona a Wilmar Barrios, del Zenit San Petersburgo, avanzó y dio un pase filigrana en profundidad al 'oreja' Édison Flores, que estaba fresquito y en su banda favorita izquierda.Flores aplicó velocidad y con su mortífera zurda lanzó un chutazo que Ospina no esperaba en su palo derecho resguardado y decretó la inesperada victoria de la blanquirroja.Enmudeció Colombia, resucitó Perú.Esta épica victoria peruana ha ubicado a los de Gareca en el 4º puesto y en la fecha 16 se enfrenta a Ecuador en casa. Sin dudas será otro emocionante y decisivo encuentro para ambos.En los dos restantes encuentros, Uruguay visitó a su vecino Paraguay y lo venció por la mínima, con un gol del siempre oportuno Luis Suárez. Con este resultado los charrúas han subido a la quinta posición en la tabla, mientras que los guaraníes nuevamente le han dicho adiós al Mundial.Por último, Venezuela ganó con solvencia a Bolivia por 4-1, pero ambos combinados no tienen opciones de clasificarse para la cita mundialista.Aun así, merece la pena destacar el hat-trick del delantero venezolano José Salomón Randón, de 32 años. Este goleador, que durante su carrera ha jugado en España, Inglaterra, China, también es bastante conocido en Rusia, donde había vestido la camiseta de tres clubes: el Rubín de Kazán, el Zenit de San Peterburgo y el CSKA de Moscú. Ahora milita en el Everton inglés.La fecha 16 que está fijada para el 1 de febrero debe esclarecer aún más las posibilidades que tienen Ecuador, Perú, Uruguay y Colombia, de clasificar al Mundial de Catar 2022.Mientras, en Pekín todo está listo para acoger los JJOO de Invierno. Aunque no ha sido ni es fácil organizar un evento de talla planetaria en condiciones de la pandemia que azota a todo el mundo.Las autoridades buscan frenar cualquier brote, sin importar lo pequeño que sea, con confinamientos, pruebas masivas y restricciones de viaje.Buena parte de las delegaciones deportivas nacionales ya se encuentra en la capital olímpica, entre ellas la de Rusia, conformada por 212 atletas: 103 mujeres y 109 hombres. A ellos se suman entrenadores, personal técnico, médicos y funcionarios. En total 461 personas.Los XXIV Juegos Olímpicos de Invierno, que por primera vez se celebrarán en la China, se llevarán a cabo del 4 al 20 de febrero y tendrán como sedes a dos ciudades: Pekín y Zhangjiakou que dista 118 km de la capital.En total se disputarán 109 eventos en 7 deportes y 15 disciplinas.La inauguración será en el Estadio Nacional de Pekín el próximo 4 de febrero y contará con la asistencia de varios estadistas, entre ellos el presidente ruso, Vladímir Putin, quien ese mismo día tiene programada una reunión con el líder chino, Xi Jinping.

