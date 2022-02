https://mundo.sputniknews.com/20220201/moscu-denuncia-coacciones-para-que-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu-debata-sobre-ucrania-1120992860.html

Moscú denuncia coacciones para que el Consejo de Seguridad de la ONU debata sobre Ucrania

ONU (Sputnik) — Occidente supuestamente forzó a Ghana, los Emiratos Árabes Unidos y Brasil a votar en apoyo a la celebración de la reunión del Consejo de... 01.02.2022, Sputnik Mundo

A iniciativa de EEUU el 31 de enero se celebró una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para debatir la "amenazante conducta" de Rusia con respecto a Ucrania y el "acrecentamiento" del potencial militar ruso en la frontera.Rusia de antemano calificó como un truco de Estados Unidos esa actividad, que se redujo a reiterar Occidente sus acusaciones infundadas a Rusia.Moscú pidió presentar pruebas sobre los supuestos planes de "agredir" a Ucrania, lo que nadie pudo hacer, como tampoco fundamentar la cifra de "100.000 militares rusos" concentrados supuestamente en la frontera con Ucrania.Directamente antes de la reunión Rusia pidió someter a voto la necesidad de celebrarla. Para que se celebrara era necesario que 9 de los 15 miembros del CS votaran a favor y el número de votos fue alcanzado.Puesto que los estadounidenses y sus satélites son seis en el consejo, necesitaron contar con tres votos más, y como resultado lograron "quebrantar" a Ghana, los Emiratos y Brasil, constató.Diez países —EEUU, el Reino Unido, Francia, Noruega, Irlanda, Albania, México, Ghana, EAU y Brasil— votaron a favor.El diplomático dijo esperar que el "espectáculo montado por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU" no empuje a las autoridades ucranianas a organizar una provocación, lo que tendría consecuencias catastróficas para Kiev.El embajador de Ucrania ante la ONU, Serguei Kislitsa, tanto durante la reunión del consejo como en sus contactos con los medios prometió que Kiev no planea lanzar una ofensiva contra los territorios que no controla.Rusia rechaza las acusaciones de Occidente y Ucrania de tener planes de agresión, dijo en numerosas ocasiones que no amenaza a nadie ni piensa agredir a nadie, así como señaló que las declaraciones sobre la "agresión rusa" se usan como pretexto para emplazar más material militar de la OTAN cerca de sus fronteras.La Cancillería de Rusia calificó como ridículas, y al mismo tiempo peligrosas, las declaraciones de Occidente sobre la "agresión rusa" y su disposición de ayudar a Kiev a contrarrestarla.Kiev y los Estados occidentales últimamente dicen estar preocupados por la supuesta intensificación de la actividad militar rusa cerca de la frontera de Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró en respuesta que Rusia traslada tropas dentro de su propio territorio según le convenga y agregó que eso no entraña ninguna amenaza y no debe preocupar a nadie.

