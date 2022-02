https://mundo.sputniknews.com/20220201/minsk-promete-duras-represalias-a-lituania-por-suspension-del-transito-de-potasio-1120997442.html

Minsk promete duras represalias a Lituania por suspensión del tránsito de potasio

MINSK (Sputnik) — Bielorrusia se propone introducir medidas de represalia duras contra Lituania por su suspensión del tránsito del potasio bielorruso, declaró... 01.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-01T13:51+0000

internacional

europa

bielorrusia

minsk

lituania

represalías

Sostuvo también que las medidas afectarán al transporte ferroviario procedente del territorio lituano y destacó que Minsk ofreció a Vilna mantener consultas en el ámbito legal y definir las relaciones futuras."Hemos propuesto una opción. Si [Vilna] no nos responde, introduciremos represalias en los próximos días", constató el primer ministro.Asimismo, Golóvchenko comunicó que Bielorrusia tiene previsto imponer multas a Lituania por rescindir el contrato de tránsito de fertilizantes."Les cobraremos, entre otras cosas, el lucro cesante. Son montos importantes", añadió.Ante esta situación Minsk redirigió sus exportaciones de Lituania a Rusia, en tanto que las posibles pérdidas de márgenes se compensarán con el aumento de los precios mundiales, dijo el jefe del Gobierno bielorruso."De hecho, no hemos perdido nada, incluso puede que hayamos ganado algo. Ha perdido la economía de Lituania (...) Se han castigado, como siempre. La ya de por sí poco próspera economía lituana sufre grandes pérdidas, en particular, en el sector del transporte", concluyó Golóvchenko.El 8 de diciembre entraron en vigor las sanciones de EEUU contra Bielorrusia, que incluyen a su empresa estatal Belaruskali. Sin embargo, Ferrocarriles de Lituania decidió continuar el tránsito del potasio bielorruso, puesto que había recibido el pago por adelantado que cubre el periodo hasta marzo.El ministro de Transportes lituano, Marius Skuodis, acusó al jefe de la empresa ferroviaria lituana, Mantas Bartuska, de su intención de continuar el tránsito de fertilizantes después de que las sanciones entraran en vigor.Bartuska presentó su renuncia. El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, constató que la situación en torno a Bielorrusia causó un gran daño a la reputación del Estado.Más tarde, el Ministerio de Transporte propuso que el Gobierno impusiera sanciones a Belaruskali a nivel nacional y para ello preparó un proyecto de ley que prohibiera el tránsito de mercancías procedentes de Bielorrusia.A partir de este 1 de febrero, el Gabinete lituano anuló el contrato de tránsito de fertilizantes bielorrusos.

