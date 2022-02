https://mundo.sputniknews.com/20220201/minsk-niega-que-en-el-pais-haya-algo-que-amenace-a-los-diplomaticos-extranjeros-1120986443.html

Minsk niega que en el país haya algo que amenace a los diplomáticos extranjeros

Horas antes el Departamento de Estado de EEUU ordenó la salida de Bielorrusia de los familiares de los funcionarios públicos del país norteamericano, en el contexto de una supuesta "actividad militar inusual y preocupante" de Rusia cerca de la frontera con Ucrania, algo que deben tomar en cuenta los ciudadanos estadounidenses que están en Bielorrusia o que deseen viajar a ese país."Bielorrusia no es el primer Estado donde se cambió el modo de trabajo de las instituciones de EEUU en el extranjero. Tomar semejantes decisiones es un derecho de la parte estadounidense. Lo observamos con calma. Seguiremos cumpliendo con todas nuestras obligaciones de proteger a las misiones diplomáticas", explicó el portavozSegún el diplomático, "la vida muestra que la parte estadounidense no tiene dominio de la situación en nuestra región"."Y últimamente toma decisiones muy alejadas de la realidad, sin ninguna evaluación seria y objetiva del verdadero estado de las cosas. Se basan en un enfoque puramente politizado y en el deseo de agudizar artificialmente la situación en su interés, de provocar una histeria", subrayó Glaz.El representante de la Cancillería bielorrusa destacó que "son pasos interrelacionados", y en esa lista figura además "la iniciativa de ayer de la diplomacia estadounidense, completamente infundada, de convocar una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU".En opinión del diplomático, el encuentro fue convocado "para hacer ruido y expresar algunas afirmaciones ridículas, que no se basan en ningún hecho".

eeuu, bielorrusia, relaciones diplomáticas, diplomáticos