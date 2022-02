https://mundo.sputniknews.com/20220201/mexico-afirma-que-en-ucrania-no-existe-posibilidad-de-una-solucion-militar-1120982970.html

México afirma que en Ucrania no existe posibilidad de una solución militar

México afirma que en Ucrania no existe posibilidad de una solución militar

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El embajador de México ante Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, abogó ante el Consejo de Seguridad... 01.02.2022, Sputnik Mundo

"No existe una solución militar para Ucrania", dijo el funcionario en su mensaje ante el Consejo de Seguridad de la ONU que trataba el asunto.Durante su intervención, el diplomático mexicano aseguró que la escalada de tensiones en Europa del Este representa una amenaza potencial para la paz y la seguridad internacionalesSe refirió así a los tres enfoques: "la proscripción de la amenaza o uso de la fuerza en las relaciones internacionales; el principio de no intervención; y la solución pacífica de las controversias".En cuanto al primero, dijo que la sola escalada de tensiones en Europa oriental "representa una amenaza potencial para la paz y seguridad internacionales", y por tanto es competencia del Consejo de Seguridad de la ONU, donde México ocupa el asiento no permanente de América Latina y el Caribe.En virtud de la desconfianza que prevalece sobre ese tema, indicó que "es importante evitar cualquier tipo de acción que pueda considerarse hostil por cualquiera de las partes y por pequeña que parezca".El Gobierno mexicano considera "alentador" que Rusia manifieste que no pretenda invadir el territorio ucraniano, como ha sostenido EEUU.El representante de Moscú "ha sido muy claro que no hay ninguna invasión prevista en Ucrania", agregó De la Fuente.Por el contrario, indicó que en a búsqueda de una solución "deben privar la diplomacia preventiva y el diálogo como vías de distensión".No Intervención Ante La DesconfianzaEl embajador mexicano mencionó también que, ante la desconfianza que prevalece en el clima internacional, es importante evitar cualquier acción que pueda considerarse hostil "por cualquiera de las partes y por pequeña que parezca".De la Fuente planteó que "deben privar la diplomacia preventiva y el diálogo como vía de distensión", en diversos como las conversaciones en Ginebra, el Grupo Trilateral de Contacto, y el llamado Formato de Normandía.Recordó que el Consejo de Seguridad de la ONU debe determinar, en su caso, la existencia de un acto de agresión.Indicó que los Estados tienen el deber de resolver sus controversias por medios pacíficos, como lo establece el derecho internacional"México ha defendido, defiende y continuará defendiendo la diplomacia por encima de la fuerza, y las vías diplomáticas siguen abiertas, no se han agotado", subrayó.Señaló finalmente que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene que para cumplir "sus tareas preventivas y estar a la altura que las circunstancias exigen".Moscú rechaza señalamientos por lo que EEUU y países europeos señalan como creciente actividad militar rusa cerca de la frontera con ucraniana, y afirma que las fuerzas de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) son las que asedian el territorio ucraniano.Según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Rusia no descarta que la "histeria" en torno a Ucrania, promocionada por Occidente, tenga como objetivo encubrir a Kiev del sabotaje de los Acuerdos de Minsk, que abren la vía para una solución pacífica del conflicto ucraniano en Donbás.

