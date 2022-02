https://mundo.sputniknews.com/20220201/los-maestros-no-vacunados-de-paraguay-tendran-que-hisoparse-cada-15-dias-1121017170.html

Los maestros no vacunados de Paraguay tendrán que hisoparse cada 15 días

MONTEVIDEO (Sputnik) — Los maestros no vacunados en Paraguay, unos 7.000, tendrán que realizarse obligatoriamente pruebas de detección de COVID-19 cada 15... 01.02.2022, Sputnik Mundo

américa latina

vacunación

paraguay

educación

vacunación contra el covid-19

La funcionaria reconoció que es una situación compleja y que desde el Gobierno no se obliga a las personas a la vacunación, pero que a pedido de los padres se decidió la realización de la prueba de detección.Asimismo, detalló que bastará la realización del testeo, que realiza el Ministerio de Salud de manera gratuita, para que esta medida no implique un costo para los maestros.En caso de no cumplir, se buscarán los mecanismos correspondientes de acuerdo a los casos, agregó.En ese sentido, precisó que hay unos 90.000 docentes, entre públicos, privados y subvencionados, de los cuales unos 83.000 recibieron las vacunas, mientras que existen unos 7.000 que no se encuentran inmunizados.La viceministra también mencionó que la disposición de 1,5 metros de distancia entre los alumnos afecta a la capacidad de las escuelas, sobre todo a las que tienen más alumnos, por lo que se implementarán grupos burbujas de manera semanal, es decir, un grupo de estudiantes tendrá clases presenciales una semana y la siguiente lo hará de manera virtual.

paraguay

2022

