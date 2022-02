https://mundo.sputniknews.com/20220201/legisladores-oficialistas-de-argentina-critican-el-acuerdo-con-el-fmi-y-piden-cambios-1120999376.html

Legisladores oficialistas de Argentina critican el acuerdo con el FMI y piden cambios

Legisladores oficialistas de Argentina critican el acuerdo con el FMI y piden cambios

BUENOS AIRES (Sputnik) — El diputado argentino por el oficialista Frente de Todos, Leopoldo Moreau, declaró que desde el sector de la expresidenta Cristina... 01.02.2022

El diputado criticó que el Gobierno haya pagando el préstamo a lo largo de dos años antes de lograr un acuerdo."Acá no se estaba discutiendo default si o no, porque con el FMI no hay default, hay mora. Si no se cerraba [28 de enero] se corría la posibilidad de una devaluación y una gran corrida bancaria. Pero eso es responsabilidad del [ministro de Economía Martín] Guzmán que dilapidó las reservas. Le pagamos sin un acuerdo, se equivocó", sostuvo.Consideró que se debería haber analizado si el préstamo "fue legítimamente otorgado por el Fondo"."Cuando Alberto asume y dice 'no me giren más' por ese préstamo de 57.000 millones tendríamos que haber dicho 'y además suspendemos el pago y llevamos el tema a [La Corte de] La Haya", agregó.Advirtió que Argentina volvió a un acuerdo stand by, lo que le permite al FMI hacer revisiones trimestrales y pedir la quita de subsidios.El diputado argentino Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández y el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), anunció en un comunicado el 31 de enero su dimisión a la presidencia del bloque del oficialista Frente de Todos en la cámara de Diputados por estar en contra del acuerdo entre el Gobierno y el FMI, anunciado el 28 de enero pasado.Kirchner, no obstante, permanecerá dentro del bloque "para facilitar la tarea del presidente y su entorno".La dimisión de Kirchner llega a pocas horas de que el Congreso de Argentina abra sus puertas y convoque a los legisladores para sesiones extraordinarias ordenadas por el presidente Fernández para tratar, entre 18 puntos, un proyecto de consenso fiscal y la reforma del Consejo de la Magistratura.Además, el acuerdo del FMI también debe ser aprobado por el Congreso, según las leyes argentinas.\

