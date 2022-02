https://mundo.sputniknews.com/20220201/la-oms-recomienda-el-uso-de-mascarillas-reutilizables-de-alta-calidad-contra-el-covid-1121006437.html

La OMS recomienda el uso de mascarillas reutilizables de alta calidad contra el COVID

La OMS recomienda el uso de mascarillas reutilizables de alta calidad contra el COVID

GINEBRA (Sputnik) — La OMS recomendó el uso de mascarillas reutilizables de alta calidad para la protección contra el COVID-19, en lugar de las desechables que... 01.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-01T16:27+0000

2022-02-01T16:27+0000

2022-02-01T16:27+0000

internacional

organización mundial de salud (oms)

covid-19

mascarillas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1121006817_0:119:3223:1931_1920x0_80_0_0_ec8f895327a2617fff24fc1667ea3aa0.jpg

Señaló que en los países de bajos ingresos donde no se cuenta con mascarillas reutilizables de alta calidad, no vale la pena poner en riesgo la salud por proteger el medio ambiente.Subrayó que la OMS recomienda a los gobiernos invertir en programas de reciclaje, ya que incluso los materiales con los que se fabrican las mascarillas desechables pueden ser útiles cuando se reciclan.Este 1 de febrero la OMS publicó un informe en el que indica que la pandemia del COVID-19 ha creado decenas de miles de toneladas de desechos médicos adicionales que amenazan la salud humana y el medio ambiente.Entre los desechos médicos más problemáticos, los expertos señalaron los guantes y las mascarillas desechables.En el informe se hicieron varias recomendaciones, particularmente referentes al embalaje y transporte ecológico, así como sobre equipos de protección individual reutilizables, como guantes y máscaras médicas fabricadas con materiales reciclados o biodegradables.Además, La OMS recomienda invertir en tecnologías de reciclaje y no incineración, incluido el plástico.

https://mundo.sputniknews.com/20211118/revelan-que-el-uso-de-mascarillas-reduce-el-contagio-del-covid-19-en-53-1118376914.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

organización mundial de salud (oms), covid-19, mascarillas