La OCDE mira hacia América Latina pero ¿qué implica pertenecer al club?

2022-02-01T21:07+0000

2022-02-01T21:07+0000

2022-02-01T21:10+0000

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) es la sucesora de la Organización para la Cooperación Económica Europea, la institución creada en 1948 para canalizar e implementar las políticas del Plan Marshall estadounidense, tras el término de la Segunda Guerra Mundial.Establecida oficialmente en 1961, luego de la entrada en vigor de la convención que lleva su nombre, la OCDE tiene su sede en París. Su objetivo principal es la de promover la solución a problemas comunes entre sus miembros y asociados respecto a materias económicas y de desarrollo.De México a Costa Rica: los miembros latinoamericanos de la OCDEActualmente la OCDE es un foro económico en la cual se establecen parámetros, recomendaciones y orientaciones de relevancia internacional en materias distintas como educación, medio ambiente y economía, y cuyo principal requisito es profundizar la liberalización de sus economías y el movimiento de bienes y servicios.En la actualidad el organismo cuenta con 38 países asociados. La última incorporación de un miembro pleno fue la de Costa Rica, que se sumó a la OCDE en 2021 y se convirtió en el cuarto latinoamericano en adherirse.En efecto, desde la creación de la OCDE solo cuatro naciones de América Latina se incorporaron: México (1994), Chile (2010), Colombia (2020) y Costa Rica (2021).La OCDE no es solo una organización que fomenta el desarrollo, sino que proporciona directrices a sus miembros, como modelos deseables de conducción político-económica e incluso social.A pesar de que actualmente hay una mayor atención hacia asuntos directamente relacionados con el bienestar social de los ciudadanos, "este impulso no ha implicado un abandono de los imperativos macroeconómicos bajo los cuales ha actuado esta organización desde la década de 1970".La labor de marcar pautas y directrices a sus países miembros, especialmente a aquellos países llamados 'en vías de desarrollo', es la aproximación que utiliza la organización, a partir de la evidencia empírica para producir estándares normativos, marcos regulatorios y formación de políticas públicas, a través de sus múltiples mesas de trabajos e informes técnicos en pos de una gobernanza mundial que ha ejercido —y que sigue ejerciendo—, a través de sus asesorías técnicas.Tal fue el caso de México, primer país latinoamericano y primer país en vías de desarrollo en sumarse a las filas de la OCDE en 1994, cuando la organización aún era considerada para un selecto grupo de países desarrollados.México, que hizo ingreso a la OCDE en el mismo año en que firmaba el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica junto con EEUU y Canadá, fue el claro ejemplo de cómo la condición de liberalización de su economía, de la mano de la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), fue la tónica que la organización fomenta y que nunca abandonó.Desde aquel entonces, México como también Chile y más recientemente Colombia, son de los países miembros con los peores índices en desigualdad, medidos técnicamente según el coeficiente de Gini.Año tras año, se redactan políticas públicas y se siguen directrices en pos de acortar las brechas de desigualdad económica entre estos países. Por ejemplo, la organización emplaza a los países miembros a reducir la desigualdad a través de políticas redistributivas, a la vez que advierte incluso sobre el efecto que las movilizaciones sociales pueden afectar el rumbo de sus trayectorias de desarrollo económico."Un resurgimiento de los conflictos sociales podría frenar también el ritmo de la recuperación, al igual que la incertidumbre política con respecto a las próximas elecciones y la actual revisión constitucional", sostiene el último informe de la OCDE respecto a la situación político-económica de Chile.Argentina, Brasil, Perú: ¿qué implica ser miembro de la OCDE?El 25 de enero de 2022, la OCDE decidió iniciar negociaciones de adhesión con seis países, entre ellos tres latinoamericanos: Argentina, Brasil y Perú. La lista la completaron Bulgaria, Croacia y Rumania, informó el organismo en un comunicado.La OCDE declaró que la invitación formal a los nuevos países —entre ellos Argentina, Brasil y Perú—, dependerá de evaluaciones técnicas, que abarcan aspectos políticos, apertura del comercio y la inversión, avances en materia de gobernanza pública, integridad y la lucha contra la corrupción, así como la protección efectiva del medio ambiente y la acción sobre el clima, concluye el comunicado.En efecto, incorporarse a la OCDE puede significar para Argentina, Brasil y Perú introducir determinadas medidas exigidas por el organismo internacional para poder sumarse como miembro.Según la OCDE, ante cualquier interés de unirse como miembro, los países aspirantes deberán introducir "cambios en la legislación, las políticas y las prácticas" de forma de que esos países "se ajusten a las normas y mejores prácticas de la OCDE, lo que servirá como un poderoso catalizador para la reforma".Freno francésEn ese marco, Argentina, Brasil y Perú ya encontraron en el Gobierno de Francia la primera reticencia a su incorporación al organismo.A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el presidente francés Emmanuel Macron expresó su disconformidad con la decisión de iniciar negociaciones con los seis países invitados a formar parte de la OCDE en un futuro cercano.La nota plantea su oposición a sumar nuevos miembros, mientras estos no se comprometan con acciones concretas en la lucha contra el cambio climático y la deforestación, situación que compromete a los tres países sudamericanos invitados a formar parte de la organización.Macron ya ha tenido desavenencias en el pasado con el presidente brasileño Jair Bolsonaro, al afirmar que Francia no firmará acuerdos con países que no respeten los acuerdos de combate al cambio climático."Francia es el país que más se opuso a la firma de nuevos acuerdos y que denunció al Mercosur, teniendo en cuenta el irrespeto al Acuerdo Climático de París por parte de Brasil", sostuvo el mandatario francés en agosto de 2019, en medio de los feroces incendios en la Amazonía.

2022

