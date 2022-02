https://mundo.sputniknews.com/20220201/la-gran-mentira-que-occidente-ha-instalado-sobre-rusia-1120995442.html

La gran mentira que Occidente ha instalado sobre Rusia

La gran mentira que Occidente ha instalado sobre Rusia

Cómo transformar el pedido de garantías de seguridad por parte de Rusia a EEUU y la OTAN, en una invasión inminente de Rusia a Ucrania, y no morir en el... 01.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-01T13:22+0000

2022-02-01T13:22+0000

2022-02-01T13:22+0000

qué pasa

rusia

eeuu

ucrania

otan

sanciones

tropas

tensiones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1120995412_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_81f8110c51c9d28babc946243bb6df7f.jpg

La gran mentira que Occidente ha instalado sobre Rusia La gran mentira que Occidente ha instalado sobre Rusia

El libreto no falla… en OccidenteOccidente, o para ser más específicos, los Gobiernos de varios de sus países, en yunta con sus medios de comunicación dominantes, han logrado 'vender' o instalar entre sus respectivos auditorios que Moscú y Kiev tienen problemas entre sí, por lo que en algún momento –que va desde 'años ha', hasta los próximos días, o próximos meses, o incluso años o siglos, así de vago es el discurso– Rusia invadirá Ucrania.La realidad es que lo único que hay es un planteo de parte de Rusia, a EEUU y al OTAN en concreto, sobre garantías de seguridad. Unas garantías de seguridad que EEUU y la OTAN dieron en su momento Mijaíl Gorbachov sobre que la alianza atlántica no se expandiría por el Este europeo y exrepúblicas soviéticas, pero al que han respetado tanto, como el respeto que puede generar un billete de mil dólares, que no existe.Claro, el problema ha sido que entonces no un documento firmado como aval, tal como periodistas occidentales le piden al presidente de Rusia, Vladímir Putin, que presente, en cada entrevista que le hacen y sacan el tema. El problema es que habría sido un 'pacto de caballeros', donde por el lado de la OTAN eso parece que es un término desconocido, o bien, la figura del 'caballero' en sí, nunca ha existido entre ellos.Lo que ahora pretende Rusia, es que aquel pacto que se hizo de palabra, entre caballeros, y tras presenciar cinco oleadas expansivas de la OTAN sobre las fronteras con Rusia, pide que se firme un compromiso de garantías de seguridad, que entre otras cosas, implique que no tomen Ucrania, donde se podrían instalar misiles que podrían alcanzar Moscú en 5 o 7 minutos. Ya puso el ejemplo Putin de cómo reaccionaría EEUU, si en México, Rusia instalara sus misiles, algo lo que EEUU ya dijo que en ese supuesto daría una respuesta contundente.Pasando en limpio: EEUU cree tener el derecho a plantar misiles a pocos minutos de Moscú, pero si pasa al revés, es decir, si Rusia desea plantar misiles a pocos minutos de Washington, es inaceptable.Sin cortinas de humoRusia nunca se ha planteado la invasión de Ucrania, tal como lo han manifestado sus autoridades en reiteradas ocasiones. El tema es otro: garantías de seguridad, y que están anclados en unos que sí están firmados por Occidente, bajo el paraguas de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa [OSCE]. Y así se lo trasladó el propio Putin a su par francés, Emmanuel Macron, el pasado viernes, al mostrar su contrariedad por las respuestas que dieron EEUU y la OTAN a las garantías de seguridad pedidas por el Kremlin:"También se ignoró la pregunta clave: cómo EEUU y sus aliados planean seguir el principio de la indivisibilidad de la seguridad, estipulado en los documentos fundamentales de la OSCE y [del Consejo] Rusia-OTAN, que prevé que nadie debe reforzar su seguridad a costa de la seguridad de otros países", dijo Putin.Para Ciafardini, el planteo de EEUU y la OTAN de indicarle a Rusia dónde tiene que colocar sus tropas dentro de su propio país, es irracional."En primer lugar, Rusia ha movilizado tropas dentro de su territorio, cosa que puede hacer cualquier país del mundo porque dentro del propio territorio no afecta a nadie y es un tema de soberanía interna. Pero además, esta movilización de tropas que ha hecho Rusia, no la hace como un movimiento agresivo, ni como un movimiento de tendencia a agredir, sino que es un movimiento totalmente defensivo. Porque previo a esta movilización de tropas, hay un avance tremendo de la OTAN ya sistemático desde hace varios años, incluso incumpliendo aquellas promesas que había hecho de que no se iba a desplegar hacia el Este", advierte Ciafardini.A cara descubiertaLuego está la 'confesión' de Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de EEUU. Al referirse a las sanciones contra Rusia en su posible invasión a Ucrania, este domingo declaró en el programa 'Face the Nation' de la cadena CBS: "Con respecto a este paquete de sanciones, la disuasión es mejor cuando hay un poco de ambigüedad estratégica en torno a lo que se va a hacer exactamente. Así que hemos hablado de medidas financieras, hemos hablado de controles de exportación, hemos hablado de nuevas sanciones a las élites rusas. Pero si las ponemos sobre la mesa ahora, entonces Rusia podría comenzar a mitigarlas, y eso no tiene ningún sentido para nosotros"."Cuando habla de 'ambigüedades', está confesando que están llevando a cabo una campaña mentirosa y que ha logrado instalarse por la fortaleza de los medios masivos de comunicación que están monopolizados por las grandes cadenas y que repiten sistemáticamente al sentido del hitleriano [Joseph] Goebbels, 'miente, miente, que algo quedará. […] Yo creo que finalmente la verdad se irá imponiendo", concluye el Dr. Mariano Ciafardini.

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

rusia, eeuu, ucrania, otan, sanciones, tropas, tensiones, аудио