La Embajada rusa entrega al canciller de Finlandia el mensaje de Lavrov sobre seguridad

HELSINKI (Sputnik) — La Embajada de Rusia en Finlandia entregó al ministro de Asuntos Exteriores finés, Pekka Haavisto, el mensaje del canciller ruso, Serguéi... 01.02.2022, Sputnik Mundo

Lavrov anunció que la Cancillería rusa enviaría una solicitud oficial a sus homólogos de los países de la OTAN y de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), insistiendo en que expliquen cómo ellos piensan cumplir el compromiso de no fortalecer su seguridad a expensas de la de otros, y si no están preparados para hacerlo, que digan por qué.El titular de Exteriores de Rusia señaló que la respuesta de la OTAN y la OSCE jugará el papel esencial para determinar las propuestas, de lo que será informado el presidente de Rusia, Vladímir Putin.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, comentó al día siguiente que Washington dejó sin contestar el punto más importante, sobre la no expansión de la OTAN hacia el este.Según el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, el documento refleja las preocupaciones de Estados Unidos ante el proceder de Rusia en materia de seguridad e incluye propuestas relativas a las esferas donde ambos países pueden encontrar puntos de contacto.A juicio de Blinken, la respuesta estadounidense contiene elementos "muy positivos". EEUU está preparado para avanzar en las esferas donde la cooperación con Rusia es posible, así como para debatir la seguridad global, afirmó.En la respuesta de Washington se subraya que Estados Unidos no claudicará en el principio formulado como "puertas abiertas" de la OTAN.

