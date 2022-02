https://mundo.sputniknews.com/20220201/haiti-elecciones-sin-consenso-1121022349.html

Haití: ¿elecciones sin consenso?

Haití: ¿elecciones sin consenso?

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El primer ministro de Haití, Ariel Henry, avanzó en las negociaciones para establecer un Consejo Electoral Provisional, único... 01.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-01T21:10+0000

2022-02-01T21:10+0000

2022-02-01T21:10+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

haití

elecciones

democracia

françois duvalier

ariel henry

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1114293156_103:0:1100:561_1920x0_80_0_0_0aa9f9f0451c02a681d43a3940097a01.jpg

Henry, con una credibilidad mancillada tras las denuncias de vínculos con magnicidas, podría encontrarse a las puertas de formar el CEP, después de un primer intento fallido el pasado año.Sectores como el vudú y las universidades nombraron a representantes para la estructura, mientras en el gremio de la prensa y las organizaciones de derechos humanos persisten las discrepancias.El presidente de la Conferencia de Rectores y Dirigentes Universitarios de Haití, Jean Robert Charles, confió al diario Le Nouvelliste que su propuesta fue enviada al primer ministro desde diciembre. "Actuamos en la dirección de los intereses superiores de la nación. No estamos vinculados a ningún partido y no tenemos una postura política", dijo el profesor.Fecha simbólicaEl 7 de febrero marca el aniversario 36 de la caída de la dictadura de François (Papa doc) y Jean Claude Duvalier (Baby doc), tras casi 30 años de férreo gobierno, con más de 30.000 muertos y cientos de miles de exiliados.Ese día Baby doc tuvo que salir huyendo a Francia, en medio de una revuelta popular provocada por el hastío a los excesos de un gobierno dictatorial que perpetuó la opresión ejercida por el mayor de los Duvalier, muerto 15 años atrás.Desde entonces la fecha simboliza el retorno a la construcción de la democracia en el país caribeño, y usualmente la juramentación de un nuevo presidente.En una reunión con los senadores el 25 de enero, Henry se comprometió a instalar un CEP y la Asamblea Constituyente antes del 7 de febrero, y para el verano de 2022 el referendo de la nueva Constitución."Es casi seguro que para el 7 de febrero tendremos una Asamblea Constituyente y un Consejo Electoral Provisional y antes del verano tendremos una nueva Constitución que nos permitirá organizar las elecciones para tener nuevos funcionarios electos que se hagan cargo del Estado haitiano. A los tres meses de instaurada la Constituyente, debe haber elecciones para adoptar o rechazar esta nueva constitución propuesta por la Constituyente", dijo el primer ministro durante el tenso encuentro trasmitido en vivo.Para Patrick, estas declaraciones no tienen en cuenta la compleja situación política del país, mientras un grupo numeroso de organizaciones sociopolíticas, algunas de mucho peso en el panorama nacional, abogan por instaurar un Gobierno de transición de dos años.Transición de la oposiciónA finales de enero, Henry recibió un espaldarazo de la comunidad internacional, que incluso prometió apoyo monetario para combatir a las pandillas, en aras de restaurar el clima de paz en el territorio nacional.El secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, Brian Nichols, dijo a la prensa que el mandato de Henry no estaba vinculado con el del asesinado presidente Moïse, despejando así las dudas sobre la elección de Washington para regir los destinos de Haití.Sin embargo, 10 días después los signatarios del Acuerdo Montana eligieron a un presidente y un primer ministro para liderar la eventual transición, propuesta sobre la cual aún Henry no se pronunció pero que podría complicar el escenario político.Los opositores expresaron su intención de instalar la administración provisional el 7 de febrero. Para este grupo el país no tiene condiciones que permitan un proceso electoral legítimo, libre y transparente.Nuevamente el 7 de febrero podría dar pistas del futuro próximo de Haití, un país que se debate entre la crisis política y de seguridad, mientras aumenta la pobreza y los proyectos concretos para superar la situación son casi inexistentes.

https://mundo.sputniknews.com/20210715/haiti-una-tierra-marcada-por-un-amargo-destino-1114129419.html

https://mundo.sputniknews.com/20220121/el-primer-ministro-de-haiti-rechaza-fin-proximo-de-su-mandato-1120618996.html

haití

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alexa Rioja

Alexa Rioja

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexa Rioja

💬 opinión y análisis, haití, elecciones, democracia, françois duvalier, ariel henry