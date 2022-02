https://mundo.sputniknews.com/20220201/esto-opina-claudia-sheinbaum-del-testamento-politico-de-amlo-1120999964.html

Esto opina Claudia Sheinbaum del testamento político de AMLO

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre lo que ella cree que representa el testamento político del que habló el presidente... 01.02.2022, Sputnik Mundo

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la interpretación que le da al testamento político de López Obrador, el cual hasta el momento no ha sido revelado.Al respecto, la mandataria capitalina consideró que "el testamento político es el legado a la nación de este movimiento de transformación que ha encabezado durante todos estos años".Agregó que, parte de este legado, es que el país es muy distinto a cómo era antes del triunfo electoral de Morena."Se acabó la forma de gobierno con privilegios en donde el recurso público era para beneficio personal o para beneficio de algunos cuantos, y hoy el recurso público es para beneficio de todas y todos", afirmó la morenista.Claudia Sheinbaum resaltó el uso de los recursos públicos para los programas sociales, como las becas universales, pues antes el presupuesto se iba "a los privilegios y a la corrupción".."Se acabó la manera de gobernar a partir de la corrupción y los privilegios, ahora el presidente piensa en el pueblo y sobre todo en las personas que menos tienen, en los pobres, que antes no estaban en la mirada nacional", sostuvo.Luego de someterse a un cateterismo cardíaco programado, Andrés Manuel López Obrador habló sobre la existencia de un testamento político, en caso de que él no pueda seguir en la presidencia.A pesar de que ha sido cuestionado en varias ocasiones sobre el contenido del documento, el mandatario mexicano se ha reservado la información.

