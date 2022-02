https://mundo.sputniknews.com/20220201/eslovaquia-aboga-por-incrementar-las-fuerzas-de-la-otan-en-el-flanco-oriental-1121012593.html

PRAGA (Sputnik) — La presidenta de Eslovaquia, Zuzana Caputova, se pronunció a favor de reforzar el flanco oriental de la OTAN. 01.02.2022, Sputnik Mundo

"Estoy convencida de que reforzar la defensa de la frontera oriental de Eslovaquia, así como de todo el llamado flanco oriental de la OTAN con las fuerzas de los aliados, está en nuestros intereses", dijo Caputova, citada por el periódico Pravda.La presidenta instó a sus conciudadanos a mantener la calma y comprender la diferencia entre los hechos y la propaganda.Según la líder eslovaca, Rusia tiene sus preocupaciones y derechos legítimos en la situación actual, y algunas de sus demandas "merecen ser escuchadas con atención"."Como la propuesta de prohibir ciertos sistemas de armas en Europa, por ejemplo, y por ello tiene sentido continuar el diálogo con ellos", indicó Caputova.La presidenta señaló que los derechos legítimos de Rusia no incluyen el derecho a decidir el destino de otros países sin tener en cuenta sus intereses.La líder informó de que Bratislava y Kiev están llevando a cabo conversaciones de cooperación bilateral.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, comentó al día siguiente que Washington dejó sin contestar el punto más importante, sobre la no expansión de la OTAN hacia el este.

