El sol tiene dueña, y es española

La gallega Ángeles Durán asegura ser propietaria del astro. Lo puso a la venta en la plataforma de subastas eBay y ahora se enfrenta a un posible juicio

El refranero popular dice eso de que no se le pueden poner puertas al campo, pero no advierte sobre parcelar otro elemento natural como es el sol. Esta estrella de unos 700.000 kilómetros de radio, centro del sistema solar, puede haber perdido su condición de bien universal y estar en manos de una persona concreta. Eso es lo que reclama Ángeles Durán, una mujer gallega que lo registró en un acta notarial en 2010 como suyo y que ahora está pendiente de un juicio para determinar si puede o no considerarse propietaria.Más o menos eso es lo que va a determinar el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Alcobendas, una localidad al norte de Madrid. Lo hará próximamente, después de aceptar a trámite una demanda presentada por Ángeles Durán contra la plataforma de subastas online eBay. Al parecer, la española, consiguió declararse "propietaria del Sol, estrella de tipo espectral G2, que se encuentra en el centro del Sistema Solar, situada a una distancia media de la Tierra de aproximadamente 149.600.000 kilómetros" en 2010 y dio un paso más en 2013.Aquel año, Durán decidió ponerlo a la venta. Por trozos, como si fuera un terreno del campo. La gallega —con estudios en psicología, enfermería, criminología y derecho— decidió subir su adquisición al portal eBay. Tanto a la web española como a la italiana. La plataforma de subastas restringió la comercialización y ella optó por denunciar. Si tenía el acta, pensó, es que era suyo. Y con lo suyo podía hacer lo que quisiera.De hecho, no solo el sol le pertenece. Ángeles Durán hace gala de contar con la partitura más larga del mundo (de 24.000 millones de compases) y tiene a su nombre el grito de Tarzán (por el que ya perdió un pleito con la SGAE, la Sociedad General de Autores Españoles). En estos casos, arguye, no pretende obtener un rédito económico, sino "ayudar a los demás", según declaraciones en algunos medios. Con el sol, su objetivo es paradójico: pretende trocearlo al mejor postor, pero también ayudar a los más necesitados.Como una Robin Hood celestial, Durán alega no querer que cualquier compañía eléctrica se hiciese con la propiedad y, así, sacarle rendimiento a costa de los consumidores. Además, pretende "reinvertir" en quienes "de verdad lo necesitan" el resultado positivo del juicio. Según ha afirmado, el 90% del ingreso por las ventas iría para que el Gobierno lo usase en sanidad, pensiones o educación (en concreto, 50% para el Estado español, 20% para las pensiones, 10% para la investigación y un 10% para erradicar el hambre). El 10% restante sí que sería para ella misma. Bueno, para ella misma no: para montar una asociación de ayuda a "los más necesitados".Ángeles Durán lleva dándole vueltas a este asunto desde 2015. Entonces fue cuando presentó la demanda a eBay y esgrimió que desde la página virtual alegaban que el sol "no es nada tangible y no se puede vender", pero defendía que "es un producto real", según las palabras recogidas por Efe o La Voz de Galicia. Por eso seguía rechazando un acuerdo extrajudicial. Firmarlo, decía, "suponía aceptar un acuerdo sin conocer la contraprestación económica" y quedarse sin los 10.000 euros que solicitaba a la empresa, con sede en Luxemburgo, por haber bloqueado las ventas. Aparte, exigía que le devolvieran los gastos de gestión que le han cobrado por ventas de parcelas que en realidad no realizó y el pago de los intereses generados tras el bloqueo de ventas.La española indicó en su momento que las ventas se habían producido desde cantidades pequeñas, de uno a 30 o 90 euros, hasta los 1.800 euros con envío gratuito y sin restricciones. Lo que recibían, según señalaba, eran las parcelas numeradas y una acreditación de tal propiedad por correo certificado. Durán incluye en su denuncia el perjuicio que ese bloqueo causó en sus clientes y que la paralización impidió llevar a cabo uno de sus objetivos: destinar lo obtenido a fines sociales o a "un niño con dificultades de movilidad".El asunto proviene de 2001. Entonces, Ángeles Durán sufrió un accidente de tráfico y decidió pasarse a otras labores como las de escritora. Publicó dos libros en la editorial Cultiva, que ya está "cerrada permanentemente". Uno se titulaba Diario de un sumiso, de 2009. El segundo, Una historia de tres. Tú, yo y el Alzheimer, de 2012. Mientras investigaba para este último, Durán se topó con la historia del estadounidense Dennis Hope, un personaje un tanto peculiar.Hope, al parecer, estaba involucrado en la controvertida venta de terrenos extraterrestres. En 1980 encontró un vacío jurídico en el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre y reclamó la soberanía sobre la Luna. El documento, en grandes rasgos, prohíbe a las naciones apropiarse de "organismos descentralizados", pero no precisaba nada sobre las personas naturales. Con esa premisa, Durán no tardó en revisar lo respectivo al Sol. Estudió las leyes y se encontró con otra laguna, esta vez en el Tratado del Espacio Exterior de 1967. El documento impide a los gobiernos reclamar la propiedad de cuerpos celestes, pero no a los individuos.Sin embargo, aparte del juicio pendiente, la gallega se ha encontrado más obstáculos. Al poco tiempo de registrar su propiedad, numerosas personas comenzaron a "amenazarla" con emprender medidas legales contra ella por los daños que el sol les había causado: quemaduras, melanomas, irritaciones en los ojos… Si ella era la dueña, tendría que hacerse cargo, sostenían. Durán, no obstante, respondió con claridad: "Si vas por una carretera con una limitación de 100 kilómetros por hora con un vehículo a 250 y hay un accidente, no es culpa del fabricante, sino tuya. Sabemos los peligros del sol y cómo evitarlos".Manuel Sieira fue uno de los que inició estas demandas, allá por 2015. "Tengo ojos rojos y quemaduras, fui a urgencias, tengo fotos para probarlo. Intentaré llegar a un acuerdo con ella o iré por el juzgado, no me importa pagarle mil euros a un abogado", defendía en el periódico La Voz de Galicia. Durán incidió en su inocencia y acusó a quien se quejaba de no poseer conocimientos en Derecho. Además de esas quejas, a Durán se le ha cruzado otro frente inesperado. Virgiliu Pop, un abogado rumano, acaba de salir a la palestra sosteniendo que él es "más propietario del Sol" que Durán. Según han publicado varios medios, este antiguo investigador de la Universidad de Glasgow ya había inscrito el Sol a su nombre. Lo hizo solo para demostrar que inscribir el Sol, otra estrella o cualquier planeta a nombre de uno es "una ridiculez".Pop lo realizó para aclarar lo que era "verdad" y "fantasía". "Es como si digo ante notario que Angelina Jolie es mi novia", aseveraba. A Durán, sin embargo, nada le amedrenta. Sigue atrincherada en su finca luminiscente y en su filosofía vital, que antepone al juicio ajeno: "Muchos se reirán, pero es que la gente no es capaz de hacer cosas, tiene miedo al ridículo, al maldito qué dirán".

