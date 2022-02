https://mundo.sputniknews.com/20220201/eeuu-cree-que-hay-un-punto-de-encuentro-con-rusia-sobre-asuntos-de-interes-mutuo-1121022648.html

EEUU cree que hay un punto de encuentro con Rusia sobre asuntos de interés mutuo

EEUU cree que hay un punto de encuentro con Rusia sobre asuntos de interés mutuo

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU cree que existe un "punto de encuentro" donde Washington y Moscú pueden abordar sus preocupaciones mutuas de seguridad, dijo el... 01.02.2022, Sputnik Mundo

EEUU entiende que los rusos también están dispuestos a entablar un diálogo, queda por ver de qué forma, agregó.Anteriormente, el secretario de Estado (canciller), Antony Blinken, destacó la voluntad de EEUU de comprometerse con Rusia en cuestiones de seguridad de manera bilateral y junto con aliados y socios durante una llamada con el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, este 1 de febrero, dijo Price."El secretario enfatizó la voluntad de EEUU, bilateralmente y junto con aliados y socios, de continuar un intercambio sustancial con Rusia sobre preocupaciones de seguridad mutuas, lo que tenemos la intención de hacer en total coordinación con nuestros socios y aliados", dijo Price sobre la conversación telefónica.Asimismo, EEUU tiene la puerta de la diplomacia abierta y está dispuesto a mantener más conversaciones con Rusia, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.Blinken también reiteró el compromiso de EEUU con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania e instó a Rusia a reducir y retirar las tropas de las fronteras, según el portavoz.La conversación tuvo lugar como seguimiento a la respuesta escrita de EEUU a las propuestas de seguridad rusas.Asimismo, Estados Unidos continúa abierto a otro intercambio de líder a líder con Rusia, dijo Ned Price.Estados Unidos entiende que Rusia también está dispuesto a entablar un diálogo, pero queda por ver de qué forma, agregó.Por su parte, la agencia Bloomberg informó que EEUU dijo a Rusia que está dispuesto a discutir con ellos una manera de verificar que no hay misiles crucero instalados en Polonia o Rumania.Washington dijo a Moscú que está dispuesto a discutir una forma de que puedan verificar que no hay misiles crucero Tomahawk instalados en las bases de la OTAN en Rumania y Polonia, pero con la condición de que Rusia comparta información similar sobre ciertas bases en su país, según publicó la periodista de Bloomberg Jennifer Jacobs a través de Twitter citando fuentes no identificadas.Biden y Putin hablaron por teléfono el 30 de diciembre, pocas semanas después de mantener una reunión virtual de dos horas, en la que conversaron sobre varios temas, principalmente sobre la situación en la frontera ruso-ucraniana.En junio pasado los dos líderes tuvieron su primer cara a cara en la ciudad suiza de Ginebra (oeste) después de que acordaron comenzar consultas sobre la estabilidad estratégica y la ciberseguridad.A finales de enero, el embajador estadounidense en Rusia, John Sullivan, entregó la respuesta de Washington a las propuestas de Moscú sobre las garantías de seguridad y la reunión del formato de Normandía.En ese momento, Lavrov dijo que su país estaba revisando el escrito, pero subrayó que EEUU dejó sin respuesta la cuestión principal sobre la no expansión de la OTAN hacia el este.Moscú publicó sus sugerencias de seguridad para la OTAN y EEUU a finales de 2021, cuando las tensiones en torno a Ucrania aumentaron.En ellas pedía, en particular, garantías de que la alianza no se expandiría hacia el este.EEUU insiste en que no permitirá que nadie cierre de golpe la política de puertas abiertas de la OTAN.

