https://mundo.sputniknews.com/20220201/eeuu-celebra-el-dia-de-la-marmota-1121013384.html

EEUU celebra el Día de la Marmota

EEUU celebra el Día de la Marmota

MOSCÚ (Sputnik) — Cada 2 de febrero, miles de personas se reúnen en la ciudad estadounidense de Punxsutawney, en Pensilvania, para ver cómo la marmota llamada... 01.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-01T23:36+0000

2022-02-01T23:36+0000

2022-02-01T23:36+0000

estilo de vida

🎭 arte y cultura

eeuu

marmota

día de la marmota

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1121013275_0:283:3001:1971_1920x0_80_0_0_14c9e62bea1820bd0bae2a62a67f7e38.jpg

Se dice que si es un día soleado y la marmota ve su sombra, se retirará a la madriguera y el invierno durará seis semanas más, y si el cielo está cubierto, el animal permanecerá al aire libre y la primavera llegará pronto.La tradición de preguntar a un animal cuando termine el invierno presuntamente se remonta a la antigua Roma donde el 2 de febrero se celebraba el Día del Erizo con unas reglas muy parecidas. Los pueblos del oeste de Europa preservaron esta tradición. En particular, los alemanes observaron cómo despertaban tras la hibernación los tejones. Fueron los emigrantes europeos quienes llevaron la costumbre a EEUU, con la marmota como el "meteorólogo".La mención escrita más antigua de la marmota de Punxsutawney data de 1840, y en febrero de 1886, un periódico local publicó la primera nota de que la marmota no había visto su sombra. El medio también indicó el mejor lugar donde la marmota hace el pronóstico más exacto: el llamado Monte del Pavo, en las afueras de la ciudad.Como resultado, el 2 de febrero del año siguiente, se reunió allí una multitud de personas que quisieron saber cuándo terminara el invierno, dando origen a una festividad muy conocida de EEUU.Sin embargo, la fama mundial llegó a Phil después del estreno de la película "El Día de la Marmota" en 1993, protagonizada por Bill Murray y Andie MacDowell.Cabe decir que la marmota primero se llamaba simplemente la Marmota de Punxsutawney, después Pete, y el nombre actual completo es "Phil Sowerby de Punxsutawney, el clarividente de los clarividentes, el sabio de los sabios, el predicador de los predicadores y el pronosticador eminente del tiempo", mientras la propia ciudad se denomina "La capital mundial del tiempo".La fiesta moderna del Día de al Marmota empieza en Punxsutawney la madrugada de cada 2 de febrero con mucho ruido, música y fuegos artificiales, y a las 7.25 hora local, ante miles de espectadores y reporteros, los cuidadores de la marmota del Círculo Interior del Club de la Marmota de Punxsutawney, sacan al animal de la madriguera para que haga un pronóstico.Luego, al animal despertado lo ponen en una escena especial para que lo vean todos los interesados, luego de que la fiesta se traslada al centro de la ciudad. Phil regresa a su casa solo al final de la jornada.Desde 2010, en Punxsutawney se puede comprar entradas al "Almuerzo con Phil", también es posible recibir un sms con el pronóstico actual de la marmota.La ceremonia del Día de la Marmota fue cancelada solo una vez en 1942, casi dos meses después del bombardeo japonés de Pearl Harbor.En 2021, se celebró sin muchedumbres debido a las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19, sin embargo, la ceremonia se cubrió por muchas cadenas de televisión e internet.No obstante, en los últimos años, varios activistas ecológicos se oponen a la celebración tradicional del Día de la Marmota, alegando que el animal despertado sufre mucho estrés, lo que daña a su organismo. En particular, proponen recurir a un juguete o un robot en vez de una marmota real.Mientras tanto, Phil no es la única marmota predicador en EEUU, aunque la más famosa. Sus colegas menos conocidos son Stormy Marmot de Colorado, Holtsville Hal y Malverne Mel de Nueva York, Woodstock Willie de Illinois y Buckeye Chuck de Ohio, que también hacen regularmente su trabajo de meteorólogos a principios de febrero.La comparación de sus predicciones muestra que los animales casi nunca coinciden en sus opiniones: la mitad de ellos predice una primavera temprana, y otra mitad, un invierno duradero.Las previsiones del propio Phil tampoco son muy fiables: los expertos estadounidenses indican que se cumplen solo en un 40% de los casos. En general, nadie espera datos precisos de una marmota, es simplemente un motivo más para celebrar.

https://mundo.sputniknews.com/20200202/que-es-y-por-que-se-celebra-el-dia-de-la-marmota-1090320686.html

https://mundo.sputniknews.com/20190918/dia-de-la-marmota-burlas-y-memes-de-los-usuarios-por-la-repeticion-electoral-en-espana-1088717107.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🎭 arte y cultura, eeuu, marmota, día de la marmota