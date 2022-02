https://mundo.sputniknews.com/20220201/ciudadania-latinoamericana-el-sueno-migrante-comienza-a-gestarse-en-chile-1120981962.html

"Ciudadanía latinoamericana": ¿el sueño migrante comienza a gestarse en Chile?

En un contexto de crisis migratoria en Chile, constituyentes y organizaciones proinmigrantes presentaron siete normas constitucionales que buscan garantizar en... 01.02.2022, Sputnik Mundo

américa latina

📝 reportajes

chile

migración

reforma constitucional

reforma migratoria

constitución de chile

convención constituyente de chile

Manuel Woldarsky, integrante de la Coordinadora Constituyente Popular y Plurinacional, en conjunto con María Elisa Quinteros, presidenta del órgano constituyente, y una decena de otros convencionales de diferentes sectores políticos, a excepción de Chile Vamos, presentaron el pasado 27 de enero la Agenda Migrante, que busca garantizar los derechos de los chilenos en el exterior, así como también de aquellos ciudadanos que emigran al país.La crisis humanitaria en ChileEn Chile se vive una grave crisis humanitaria en la Región de Tarapacá, específicamente en Iquique —a 1.757 kilómetros al norte de Santiago—, producto de la masiva llegada de migrantes venezolanos.Fue el pasado 25 de septiembre de 2021 cuando el mundo puso sus ojos en Chile. Ese día, las imágenes de manifestantes antiinmigrantes y nacionalistas quemando las pertenencias de un grupo de venezolanos en Iquique se viralizaron.Este domingo 30 de enero, las tristes y deshumanizadas postales se repitieron ante una nueva convocatoria en contra la inmigración a raíz de una agresión realizada por un grupo de venezolanos contra Carabineros, la Policía militarizada de Chile, el pasado 25 de enero.El abogado defensor de derechos humanos y convencional constituyente Manuel Woldarsky, señaló a Sputnik que "estas marchas que buscan defender al país de la invasión inmigrante hablan mucho de la ignorancia y el analfabetismo político que tenemos en Chile y que, lamentablemente es herencia de una dictadura que coartó la posibilidad de defendernos y de entender que la dignidad no tiene nacionalidad".En medio de la grave crisis humanitaria que se vive en el norte del país y ante llamados a manifestaciones xenófobas y racistas, una docena de convencionales constituyentes presentaron la Agenda Migrante. Se trata de un conjunto de normas que, de pasar las deliberaciones en su comisión respectiva y luego en el pleno del órgano, quedarán consagradas en la nueva constitución.La Agenda MigranteSon siete las iniciativas las que dan vida a la Agenda Migrante y se desglosan de la siguiente manera:Derecho a MigrarLa propuesta de norma establece que toda persona tiene derecho a migrar desde y hacia Chile con sujeción a la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. La regulación de este derecho se realizará por ley. No se identificará ni se considerará a ninguna persona como ilegal por su condición migratoria.Derecho a solicitar y recibir asiloLa iniciativa busca reconocer constitucionalmente el derecho a solicitar y recibir asilo. Esto permitiría una mayor garantía y protección del derecho que se consagra en favor de personas cuya vida, integridad personal, libertad o seguridad se encuentren bajo peligro en caso en sus países de nacionalidad o países de residencia, incluso si se encuentran en situación de apátridas.Derechos de personas chilenas en el extranjeroConsagra que las personas de nacionalidad chilena que se encuentren en el extranjero tienen el derecho a vincularse permanentemente con los asuntos públicos del país, con su devenir y el de sus familias.Creación de distritos electorales en el exterior para elección parlamentariaEl texto denomina "Distritos Electorales en el exterior" a aquellas zonas geográficas determinadas por la ley en las que serán divididos los países del mundo a efectos de determinar, proporcionalmente, la representación de las y los chilenos que residen de forma permanente en territorio extranjero.Asimismo, consagra que el Estado creará al menos tres distritos electorales para la representación, en el órgano legislativo, de la ciudadanía chilena con residencia en el exterior, los cuales elegirán una cantidad de representantes proporcional al padrón electoral vigente. Será la ley la encargada de establecer y delimitar la composición y organización de los distritos electorales extranjeros.Derecho a la participación y derecho a la participación en los cargos públicosLa norma consagra que será el Estado quien deberá garantizar el ejercicio informado, temprano, efectivo, oportuno, inclusivo, accesible de este derecho, a través de la creación y mantención de instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre el Estado, sus órganos y la sociedad; y del reconocimiento y apoyo de las instancias autoconvocadas que abordan asuntos públicos.Derecho a la libertad ambulatoriaEl artículo de norma constitucional establece que toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley.Derecho a la nacionalidadLa propuesta de norma establece que todas las personas tienen derecho a una nacionalidad. Asimismo, señala que serán chilenas aquellas personas:El sueño migranteManuel Hidalgo, vocero de la Coordinadora Nacional de Migrantes, en conversación con Sputnik se mostró satisfecho por la presentación de esta Agenda Migrante. Hidalgo explica que ellos, a través de la Plataforma Chile Migra, habían presentado una Iniciativa Popular de Norma. Sin embargo, aún están lejos de llegar a las 15.000 firmas que necesita su propuesta para ser debatida en la Convención Constituyente. No obstante, esta propuesta fue recogida por los convencionales y la patrocinaron.Hidalgo comenta que los constituyentes "conocieron por presentaciones directas que hicimos en las comisiones y desglosaron esta presentación en siete iniciativas que hacen parte de esto que llaman Agenda Migrante. Ellos recogen íntegramente tanto las aspiraciones de las chilenas y chilenos en el exterior, como de los migrantes en Chile en cuanto a sus derechos políticos, como, por ejemplo, el derecho al asilo, al refugio, a la migración, a la nacionalidad de las personas que migran".

