Cambio repentino de gabinete ministerial desnuda grave crisis en Gobierno de Perú

Cambio repentino de gabinete ministerial desnuda grave crisis en Gobierno de Perú

LIMA (Sputnik) — En la tarde del 31 de enero, el presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció repentinamente una renovación total de su gabinete ministerial... 01.02.2022

"Como siempre he anunciado en mis intervenciones, el gabinete (ministerial) está en constante evaluación. Por tal motivo, he decidido renovarlo y conformar un nuevo equipo", comunicó el jefe de Estado a través de su cuenta en Twitter, despidiendo así a la entonces primera ministra Mirtha Vásquez.¿Qué pasó realmente y qué esconde la decisión repentina de Castillo? Como apuntó la exprimera ministra Vásquez en su carta de renuncia —se sabe que Vásquez había decidido renunciar antes de que el presidente la sacase del cargo—, su renuncia se debe a una crisis dentro del Ministerio de Interior que es "la expresión de un problema estructural de corrupción en diversas instancias del Estado".¿A qué se refiere Vásquez con esto? Para entenderlo, hay que retroceder a inicios de noviembre de 2021, cuando el presidente nombró como ministro del Interior al abogado Avelino Guillén, un exfiscal respetado por su labor durante el juicio contra el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), donde consiguió que lo sentencien a 25 años de prisión en 2009 por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato.Problemas del InteriorGuillén entró a la cartera en noviembre, con el general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Javier Gallardo, nombrado en septiembre por el presidente Castillo como comandante general de dicha institución, adscrita al Ministerio del Interior.Según una investigación periodística del diario local El Comercio, ni bien estrenado en el cargo, Gallardo empezó a hacer cambios en la PNP, particularmente en División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), una división de la PNP encargada de investigar altas mafias criminales, entre ellas las del caso Lava Jato y la de Los Dinámicos del Centro, mafia en la que estarían involucrados varios miembros del partido oficialista Perú Libre (izquierda).Asimismo, según una denuncia del exsubcomandante general de la PNP, Javier Bueno, Gallardo habría estado cobrando sobornos de entre 25.000 a 40.000 dólares por ascender al grado de general, además de querer pasar al retiro a generales y mandos claves en la PNP, algo a lo que el entonces ministro del Interior Guillén se oponía.Según una investigación del medio local IDL Reporteros, el 12 enero de este año la situación al interior de la PNP se hacía insostenible por la pugna entre el ministro Guillén y el discutido comandante general Gallardo, por lo que el primero pretendía pasar al retiro al segundo.IDL Reporteros señaló que el 14 de enero Guillén se reunió con el presidente Castillo para pedirle que lo respalde y ordene el pase al retiro de Gallardo, así como la designación de un nuevo comandante general de la PNP, pero el mandatario simplemente no le hizo caso, y dejó sin apoyo a su ministro, quien no tenía ningún aval sólido hacia su gestión.Luego de la reunión del 14 de enero, el viernes 28 de enero, cansado de que el presidente no atienda su pedido, el ministro Guillén presentó su carta de renuncia al cargo, la cual es aceptada por el presidente recién el domingo 30, no sin antes ofrecerle a Guillén pasar a retiro a Gallardo y pedirle que se quede, una acción tardía pues para Guillén ya no había marcha atrás.Todo se derrumbóEs así que se llega al lunes 31 de enero y la primera ministra, Mirtha Vásquez, quien apoyaba a Guillén y exigía que se le diera respaldo presidencial, decidió renunciar, aunque Castillo decide aguantar su respuesta y, sorpresivamente, anuncia un cambio total de ministros, con el solo argumento de que "el gabinete está en constante evaluación".El jefe de Estado no ha mencionado qué tipo de evaluación del gabinete ha hecho, qué resultados de gestión o ministros deficientes ha encontrado en la supuesta evaluaciòn; en suma, no ha dado explicaciones sobre una decisión sumamente importante, aunque la saliente primera ministra Vásquez ya daba razones concretas en su carta de renuncia en la que indicaba problemas de corrupción en el Ministerio del Interior.Con el inminente nuevo gabinete, del que no se tiene idea de quiénes serán los integrantes, la gestión de Castillo tendría ya tres consejos de ministros en apenas seis meses desde que asumió el mando, equivalente a un gabinete nuevo por cada dos meses, algo que dice mucho de la inestabilidad y caos que caracteriza a un mandatario que cada vez es más resistido por la ciudadanía, con porcentajes de desaprobación que superan el 60 por ciento.Desde luego, esta nueva crisis en el Ejecutivo ya está siendo aprovechada por los enemigos políticos de Castillo en el Congreso, quienes están sugiriendo que, ahora sí, el mandatario sea destituido por la causal constitucional de incapacidad moral, tal como lo intentaron hacer el año pasado.

