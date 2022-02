https://mundo.sputniknews.com/20220201/cambio-de-gabinete-en-peru-toda-crisis-es-una-oportunidad-para-cambiar-las-cosas-1121021230.html

Cambio de gabinete en Perú: "Toda crisis es una oportunidad para cambiar las cosas"

Cambio de gabinete en Perú: "Toda crisis es una oportunidad para cambiar las cosas"

El presidente Pedro Castillo toma la decisión para afianzar su Gobierno que cumplió seis meses en un contexto de críticas internas y de la oposición. En otro orden, en México asesinaron a cuatro periodistas durante enero. Estas y más noticias, en una nueva edición de 'En Órbita'.

2022-02-01T22:00+0000

2022-02-01T22:00+0000

2022-02-01T22:00+0000

en órbita

chile

periodistas

migrantes

congreso de perú

perú

méxico

guerra contra el narcotráfico en méxico

pedro castillo

convención constituyente de chile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1121026604_36:0:1280:700_1920x0_80_0_0_a37879e1f3db70911917e7ec057764b7.jpg

Cambio de gabinete en Perú: "Toda crisis es una oportunidad para cambiar las cosas" El presidente Pedro Castillo toma la decisión para afianzar su Gobierno que cumplió seis meses en un contexto de críticas internas y de la oposición. En otro orden, en México asesinaron a cuatro periodistas durante enero. Estas y más noticias, en una nueva edición de 'En Órbita'.

Tras el anuncio de renovación del gabinete ministerial por parte del presidente Castillo, sesionó la Comisión de Constitución. Esta debate el proyecto de ley que busca modificar el artículo 117 de la carta magna para allanar el camino de una posible destitución del mandatario.De acuerdo con este artículo, "el presidente solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso".El nuevo proyecto de ley busca añadir al artículo que un jefe de Estado pueda ser juzgado por "crimen organizado, actos de corrupción, cohecho y tráfico de influencias".De acuerdo con la entrevistada, "ha habido un desgaste, como dijo la ahora exprimera ministra Mirtha Vásquez. (...) A esto se suma una serie de eventos relacionados con investigaciones sobre sospechas de casos de corrupción. Pero ha habido una gran falta de comunicación [entre los exministros y el presidente]".A la salida del gabinete le precedió la renuncia del ministro del interior, Avelino Guillén, la semana pasada, por diferencias con Castillo sobre la conducción de la Policía Nacional. Además, este martes 1 de febrero también renunció el secretario presidencial, Carlos Jaico, alegando falta de transparencia en la gestión del presidente.En tanto, la periodista y analista peruana se refirió al rol de la oposición ante este momento que atraviesa el Gobierno. "No logra una articulación que les permita un liderazgo en el Legislativo. En las bancadas hay diferentes intereses, no hay plataformas partidarias. Las prioridades se diluyen", apuntó.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— en Chile, el debate en la Convención Constituyente sobre propuestas para garantizar los derechos de los migrantes. Y además las repercusiones en México tras el asesinato del periodista Roberto Toledo, el cuarto trabajador de la prensa durante el mes de enero en ese país.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

chile

perú

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chile, periodistas, migrantes, congreso de perú, perú, méxico, guerra contra el narcotráfico en méxico, pedro castillo, convención constituyente de chile, аудио