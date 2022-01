https://mundo.sputniknews.com/20220131/rocio-nahle-defiende-a-capa-y-espada-reforma-energetica-de-amlo-mexico-no-es-tierra-de-conquista-1120954871.html

"México no es tierra de conquista": Rocío Nahle defiende a capa y espada reforma energética de AMLO

"México no es tierra de conquista": Rocío Nahle defiende a capa y espada reforma energética de AMLO

La secretaria de Energía de México (SENER), Rocío Nahle, aseveró que con la reforma energética no se expropiará "ni un tornillo" y defendió la propuesta... 31.01.2022

Fue durante los Foros sobre la reforma eléctrica en donde la titular de la SENER estalló en contra de las empresas extranjeras que, dijo, manipularon y corrompieron al Estado para poder operar y explotar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)"Si entraron a un negocio en donde se manipuló en contra del propio mercado eléctrico nacional, tienen un riesgo", sentenció Nahle, quien explicó que uno de los ejes de la reforma es revisar los contratos que tiene la CFE hasta por 20 años. Nahle aseveró que lo que se busca es una competencia justa. "Ellos lo que quieren son contratos fijos". Asimismo, Nahle recordó que es necesario que el mercado energético esté sometido al Gobierno federal, pues esto garantizará la soberanía. La secretaria de Economía señaló que con la reforma no se expropiará "ni un tornillo"."No se va a expropiar ni un tornillo, no se va a expropiar absolutamente nada, no les vamos a pagar nada a nadie, porque no les estamos quitando sus plantas, porque no les estamos diciendo que se vayan, porque no les estamos diciendo nada, nada más les decimos ‘ustedes se quedan en esta parte", indicó la funcionaria.

méxico

