¿Por qué ciertas partes del mundo tienen tantas islas?

¿Por qué ciertas partes del mundo tienen tantas islas?

Cuando se habla de países con muchas islas, lo más probable es que uno piense en naciones conocidas por sus porciones insulares, como Grecia, Indonesia o incluso Canadá, hogar del archipiélago ártico. Sin embargo, las naciones con el mayor número de islas, se encuentran en la parte más norteña del globo.Suecia es el país con el mayor número de islas. En total, son 221.800 en el territorio del país, apunta Statista, una empresa alemana que proporciona estadísticas. Le siguen Finlandia, con unas 188.000 islas, y Noruega, con 55.000.Los tres países forman parte de la región nórdica, la cual también incluye a Islandia y Dinamarca. Eso plantea una pregunta: ¿por qué esta área del globo tiene tantas islas?La científica explicó que, en su pasado relativamente reciente, los países nórdicos han experimentado el aumento y la disminución de los glaciares sobre su base rocosa cada 41.000 años.Durante la última edad de hielo, varias regiones nórdicas estaban cubiertas por capas de hielo de más de 1,5 kilómetros de altura, las cuales eran tan pesadas que hacían hundir la corteza terrestre. Luego, un período cálido prolongado llamado máximo del Holoceno (entre 5.000 a. C. y 3.000 a. C.) hizo que este hielo se derritiera y permitió que la corteza, ahora libre del peso del hielo en su superficie, se recuperara.Además, los países nórdicos tienen una "topografía sorprendentemente alta", según Sigloch. Esto se debe a que el manto debajo de la región es muy cálido. Al expandirse por el calor, este manto empuja hacia arriba los continentes y océanos que se encuentran encima de él.Es justamente esta combinación de topografía alta y la acción abrasiva de los glaciares que dio origen a los profundos fiordos nórdicos y dejó "pedazos de rocas que sobresalen por todas partes", aclaró la académica.Cuando la mayor parte del hielo finalmente se derritió, vastas áreas de tierra se inundaron, lo que dejó "solo esos puntos altos aleatorios sobresaliendo como islas", detalló Sigloch.La geóloga explicó, sin embargo, que las islas nórdicas, estrictamente hablando, no son islas."Las 'islas' de Escandinavia no son islas en términos geológicos. Son tan continentales como el continente; simplemente sobresalen del agua. Pero coloquialmente hablando, son islas, por supuesto, porque son muy pequeñas", aclaró la científica.

