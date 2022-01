https://mundo.sputniknews.com/20220131/por-humo-en-la-sala-corte-mexicana-pospone-discutir-pregunta-sobre-revocacion-de-mandato-1120970180.html

Por humo en la sala, Corte mexicana pospone discutir pregunta sobre revocación de mandato

Por humo en la sala, Corte mexicana pospone discutir pregunta sobre revocación de mandato

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) pospuso la discusión en la que se definiría la pregunta que se realizará en la consulta para la... 31.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-31T20:38+0000

2022-01-31T20:38+0000

2022-01-31T20:38+0000

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

méxico

revocación de mandato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1119981224_66:0:1186:630_1920x0_80_0_0_eeec3b8f3dda53a00947b0d400787b6a.jpg

Durante la sesión en la que se discutía la acción de inconstitucionalidad con expediente 151/2021 promovida por diputados de oposición se detectó la presencia de humo en el pleno de la SCJN, por lo que el ministro presidente, Arturo Zaldívar, solicitó un receso.Posterior al descanso, Zaldívar pospuso para el 1 de febrero la sesión que realizaban ya que se detectó una falla técnica en el aire acondicionado de la sala."La mencionada falla técnica está siendo atendida y se espera que el día de mañana, 1 de febrero, se pueda reanudar la discusión del asunto listado para ser analizado y resuelto por el pleno de la SCJN", se lee en un boletín emitido tras el incidente.Cabe destacar que, como parte de los protocolos sanitarios por la pandemia de COVID-19, la SCJN no puede realizar sesiones presenciales si no se cuenta con un sistema de aire acondicionado.La acción de inconstitucionalidad 151/2021 sostiene que la Ley Federal de Revocación de Mandato es contraria a la Constitución, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Carta Democrática Interamericana.Uno de los puntos más importantes del expediente es el referente al artículo 19 fracción V de la ley citada, y en la cual se establece que la pregunta a realizarse en las consultas de revocación será la siguiente: "¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?"De acuerdo con el proyecto presentado por el ministro Jorge Pardo Rebolledo, se trata en realidad de dos preguntas que aluden a una ratificación, por lo cual se espera que los ministros busquen reducir la pregunta y eliminen la parte de "o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo".En la conferencia matutina del 27 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la discusión de la pregunta y aseguró que se trata de una cuestión de forma y no de fondo que no afectará la realización de la consulta."Yo no me opongo, que lo resuelvan. Yo lo que quiero, y ya se logró y esto sí me da mucho gusto, es que ya se va a establecer el método de la revocación del mandato, que esto es único, porque desde hace más de 20 años de manera demagógica partidos políticos hablando del referéndum, del plebiscito, de la consulta popular, de la revocación del mandato", declaró López Obrador.

https://mundo.sputniknews.com/20220128/citibanamex-revocacion-de-mandato-fortalecera-a-amlo-y-sheinbaum-1120896321.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, andrés manuel lópez obrador, méxico, revocación de mandato