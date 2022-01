https://mundo.sputniknews.com/20220131/policia-brasilena-bolsonaro-no-cometio-delito-de-prevaricacion-en-compra-de-vacunas-1120968018.html

Policía brasileña: Bolsonaro no cometió delito de prevaricación en compra de vacunas

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Policía Federal de Brasil concluyó que el presidente, Jair Bolsonaro, no cometió un delito de prevaricación al no informar sobre...

En el documento policial, de más de 2.000 páginas, el comisario responsable del caso, Wiliam Tito Schuman Marinho, descarta que Bolsonaro tuviera la obligación de comunicar eventuales irregularidades: "Ausente el deber funcional del presidente (...) no está presente el acto de oficio", que podría caracterizar el delito, publicó el diario local Folha de Sao Paulo.El caso se remonta a mediados del año pasado, a raíz de una denuncia del diputado Luis Miranda y de su hermano Luis Ricardo Miranda, que trabaja como funcionario en el Ministerio de Salud.Ejerciendo de portavoz de su hermano, el diputado afirmó haber alertado al presidente Bolsonaro sobre supuestas irregularidades dentro del ministerio en la compra de la vacuna india Covaxin, cuya empresa intermediaria era Precisa Medicamentos.Según el diputado, en una reunión presencial con Bolsonaro el 20 de marzo de 2021, el presidente expresó su malestar y echó la culpa de los posibles problemas al diputado Ricardo Barros, ligado al Gobierno.Sin embargo, según Miranda, Bolsonaro no tomó ninguna medida y evitó denunciar el caso a las autoridades; su hermano, que era jefe del departamento de importaciones del ministerio, afirmó a la Fiscalía haber sufrido presiones para firmar el contrato de compra de esas vacunas.La prevaricación es un delito contra la administración pública que se da cuando el agente público deja de actuar de la manera en que se espera de él y en que se obtiene alguna especie de favor.La investigación policial resalta que aunque Bolsonaro no notificó a las autoridades del Estado, estuvo atento al proceso de compra de las vacunas, ya que órganos como el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), por ejemplo, hicieron un "seguimiento contemporáneo" de las negociaciones para la adquisición del inmunizante.

