Ministro ucraniano: algunos países ocultan su ayuda a Kiev porque dependen de Rusia

KIEV (Sputnik) — El titular de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, declaró que muchos países quieren ayudar a Kiev ante la "amenaza rusa", pero no todos lo... 31.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-31T11:59+0000

2022-01-31T11:59+0000

2022-01-31T12:11+0000

defensa

rusia

ucrania

ayuda militar

El ministro criticó anteriormente la posición oficial de Alemania sobre los suministro de armas a Ucrania, señalando que tal actitud mina la seguridad de Europa e incentiva la "agresión" de Rusia.A juicio del ministro de Defensa ucraniano, el avivamiento de la tensión por medios occidentales sobre una posible "incursión de Rusia", por una parte añade un nerviosismo desagradable, pero por la otra lleva a que ciudadanos empiecen a presionar sobre sus Gobiernos, preguntándoles por qué no ayudan a Ucrania.Réznikov comunicó que Polonia ya ofreció su ayuda técnico-militar a Ucrania y que también la prometieron los países bálticos y, al mismo tiempo, dijo sentirse extrañado por el hecho de que el nuevo Gabinete alemán no haya cambiado la posición al respecto.También señaló que Ucrania no pidió a Alemania suministrarle cascos –entrega que Kiev calificó como decepcionante- y expresó la esperanza de que Berlín intente buscar una variante para corregir esa situación.Rusia rechaza las acusaciones de Occidente y Ucrania de tener planes de agresión, dijo en numerosas ocasiones que no amenaza ni piensa agredir a nadie, así como señaló que las declaraciones sobre la "agresión rusa" se usan como pretexto para emplazar más material militar de la OTAN cerca de sus fronteras.La Cancillería de Rusia calificó como ridículas, y al mismo tiempo peligrosas, las declaraciones de Occidente sobre la "agresión rusa" y su disposición de ayudar a Kiev a contrarrestarla.Kiev y los Estados occidentales últimamente dicen estar preocupados por la supuesta intensificación de la actividad militar rusa cerca de la frontera de Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró en respuesta que Rusia traslada tropas dentro de su propio territorio según le convenga y agregó que eso no entraña ninguna amenaza y no debe preocupar a nadie.

ucrania

rusia, ucrania, ayuda militar