¿Loret de Mola o Brozo? Quiés es más inteligente, según AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó al periodista Carlos Loret de Mola de ser un mercenario al servicio de la mafia del poder y al... 31.01.2022, Sputnik Mundo

Luego de que el medio Latinus y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) exhibieran un reportaje que acusa conflicto de interés entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y el hijo primogénito del presidente, José Ramón López Beltrán, por habitar una casa en Houston ligada a un contratista de la petrolera, López Obrador arremetió contra Loret de Mola, conductor de Latinus.Además, acusó a Loret de Mola de ser amigo del expresidente Felipe Calderón y de su titular de seguridad Genaro García Luna, quien enfrenta un juicio en Estados Unidos por presunta complicidad con el Cártel de Sinaloa cuando era funcionario federal.El mandatario también recordó que Loret de Mola participó en el montaje de la detención de la francesa Florence Cassez e Israel Vallarta, acusados de secuestro y cuya captura simulada fue transmitida en televisión por el periodista en coordinación con autoridades de seguridad federal.El episodio fue narrado por el novelista mexicano Jorge Volpi en el libro Una novela criminal, publicada en 2018.Sobre el reportaje, López Obrador reprochó a la comunicadora Carmen Aristegui comparar el caso de la vivienda en Houston con la llamada Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, una investigación periodística que exhibió que un contratista favorito del priista le otorgó un precio favorable en la adquisición de una propiedad de lujo ubicada en una zona exclusiva de la Ciudad de México. De Víctor Trujillo, quien representa al payaso Brozo, López Obrador dijo que es una persona preparada, más inteligente que Loret de Mola y quien no actuaba como golpeador o mercenario."Él tuvo que cumplir porque eso se armó arriba, por eso no hay que generalizar, a veces los periodistas pues es un sistema jerárquico, vertical, una cosa es el reportero, el otro es el que está en la mesa de corte y confección, el que manda a hacer las preguntas y los de mero arriba, que esos son los jefes de jefes", justificó López Obrador.Ahora surgió un Brozo desconocido, sostuvo el presidente, un fenómeno que tiene que ver con el momento de definiciones políticas que vive México.Junto a Loret de Mola, Brozo conduce distintas cápsulas en Latinus donde de manera frecuente se hace mofa de la administración federal y de las decisiones presidenciales.En respuesta a las afirmaciones de López Obrador vertidas en la mañanera, Loret de Mola dijo que no se desmintió nada del reportaje emitido."Pues otra vez el presidente López Obrador me insultó y calumnió, pero no desmintió una sola palabra del reportaje sobre las casonas y los lujos de su hijo", reviró el comunicador.

