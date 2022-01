https://mundo.sputniknews.com/20220131/las-recetas-de-erdogan-disparan-la-inflacion-y-ponen-en-peligro-su-mandato-1120942310.html

Las recetas de Erdogan disparan la inflación y ponen en peligro su mandato

Desde su llegada al poder, en 2003 —entonces como primer ministro— el presidente turco nunca había sufrido una pérdida de confianza de sus conciudadanos como la que hoy reflejan las encuestas. Un 57% de los consultados así lo confirma, mientras un 75% piensa que sus medidas económicas son ineficaces.Las colas para obtener pan subvencionado en las calles de las principales ciudades turcas representan la imagen más clara del nuevo modelo económico que Erdogan ha querido aplicar, obviando la opinión de expertos nacionales y extranjeros.Inflación disparadaTurquía acabó 2021 con una inflación del 36%, la más alta en 19 años, aunque economistas independientes, agrupados en el Grupo de Investigación de la Inflación (ENAgroup), elevan esa cifra hasta un 82%. La moneda nacional, la lira, perdió el año pasado un 45% de su valor frente al dólar norteamericano.Al contrario de lo que la mayoría de los países están haciendo para evitar la inflación, Recep Tayyip Erdogan insiste que el mejor remedio es bajar las tasas de interés, y así forzó a hacerlo a su Banco Central cuatro veces seguidas en 2021. Los exportadores pueden estar contentos, pero desde la patronal hasta las clases más bajas sufren las consecuencias de una medida que perjudica a un país que importa energía, materias primas, productos químicos, medicamentos, componentes electrónicos o fertilizantes.Ante el pasmo de nacionales y extranjeros, el presidente turco ha cesado a tres gobernadores del Banco Central y a cuatro ministros de Finanzas en solo tres años, para sustituirlos por fieles que no pondrán reparos a sus decisiones sobre cómo manejar la economía del país.Una nueva generación más libre y secularizadaA 18 meses de las elecciones presidenciales y legislativas, Erdogan y su formación política, el Partido de la Justicia y el desarrollo (AKP), están perdiendo el apoyo de los más humildes y de la clase media, es decir, la base de su electorado. Además, el año que viene acudirá a las urnas una nueva generación de electores cada día más occidentalizada, que se informa por internet y soslaya los canales de información tradicionales, mayoritariamente en manos del poder. Una nueva ley para "preservar los valores nacionales y morales", puede servir para aumentar la censura sobre los medios y periodistas independientes.Erdogan justificó sus decisiones basándose también en el Corán: "como musulmán, continuaré haciendo lo que los decretos religiosos exigen". Pero ese tipo de discurso pierde también adeptos. La juventud parece no aceptar la "des-secularización" de la sociedad que persigue el presidente. El número de ateos declarados ha subido del 2 al 7% desde 2011 (Instituto Konda).En otra consulta, ante la disyuntiva de elegir vivir en Arabia Saudí con 10.000 dólares de salario mensual, o en Suiza, con 5.000, la segunda opción fue la elegida por el 72% de los jóvenes consultados.El descontento de los pensionistas puede ser otro factor decisivo en las urnas. En 2002, la pensión más baja era un 1,3% más alta que el salario mínimo. Hoy, a pesar de que la pensión más modesta ha subido de 110 dólares a 180, está lejos de los 312 dólares fijado como salario mínimo, después de haber sido aumentado en un 50% a principios de este año.La oposición, unida contra ErdoganLa unión de las fuerzas de la oposición, que se materializó en la conquista de las alcaldías de las dos principales ciudades del país, Estambul y Ankara, en 2019, es otro de los factores que tiene en contra el primer mandatario.La ofensiva diplomática del presidente y el aumento de la influencia turca en el apartado internacional no servirá de munición en las urnas, si la situación económica que sufre el país no mejora. Para ello, Erdogan se verá obligado a reconsiderar las medidas tomadas en los últimos meses. Eso, si acepta la opinión de los expertos. LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

