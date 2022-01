https://mundo.sputniknews.com/20220131/las-aerolineas-low-cost-calientan-la-proxima-temporada-turistica-en-espana-1120944063.html

Las aerolíneas 'low cost' calientan la próxima temporada turística en España

El mercado se reactiva de cara al verano y la señal es el aumento de oferta de las aerolíneas de bajo coste y los turoperadores. La relajación de las... 31.01.2022, Sputnik Mundo

Tras la debacle de 2020 y la tímida recuperación en 2021, la próxima temporada vacacional puede suponer el resurgimiento del negocio de las aerolíneas de bajo coste y turoperadores europeos. La demanda de sus servicios se detecta principalmente en destinos españoles al entender estas empresas que el país ofrece mayores ventajas frente a otros competidores en el mar Mediterráneo.A excepción de Túnez, la inestabilidad que azotó los países del norte de África a raíz de las llamadas primaveras árabes sigue lastrando el turismo en la zona y potenciando las perspectivas de la industria turística española. En las condiciones actuales, los turistas valoran además los altos niveles de vacunación en los países de destino, un factor que añade seguridad y que prevalece sobre el precio de los paquetes turísticos. El resultado es que compañías como Ryanair o Jet2.com ya están desplegando la mayor oferta de viajes a la península y archipiélagos de toda su historia.Ryanair, la mayor aerolínea low cost del continente, ya ha registrado interés por viajar a Canarias, Baleares, Málaga y Murcia, así como una tendencia a la recuperación de los trayectos de fin de semana a Madrid y Barcelona. Sus previsiones para el año fiscal que comenzará en marzo, estiman que casi un tercio de los 165 millones de viajeros que se montarán en sus aviones lo harán con destino a diversos puntos de España.Capacidad como en 2019La competidora directa de Ryanair en los aeropuertos españoles, Vueling, incluso está ofreciendo un volumen de oferta semejante al de 2019, anterior a la pandemia. En 2021 ya recuperó los destinos domésticos y en la nueva temporada ofrecerá 220 rutas internacionales de las 320 programadas.La clave es el mercado británico, el principal emisor de viajeros antes de la irrupción del coronavirus. El Gobierno de Reino Unido ha eliminado las restricciones a los desplazamientos. Los turistas ya no tienen que guardar cuarentena a la vuelta ni presentar test de diagnóstico negativos. La división low cost de IAG incluso estrenará conexiones entre el aeropuerto londinense de Gatwick y los de Málaga, Sevilla, Menorca, Granada y La Coruña. Otra compañía británica, Jet2.com, prevé transportar a España más de cuatro millones de turistas a los destinos de la península y las islas.El mayor turoperador europeo, el gigante alemán TUI, calcula poder mover unos dos millones de turistas a España, recuperando así los niveles previos a la pandemia. Prevalece su oferta de destinos de sol y playa en Baleares, Canarias, la Costa del Sol (Málaga), la Costa de la Luz (Huelva y Cádiz) y la Costa Blanca (Alicante).Precios ya no tan baratosLas tarifas de los alojamientos se han recuperado un 20% y ya son similares a las de 2019. En 2021 el precio medio por noche en hoteles ascendió a 114 euros, según datos de Cushman & Wakefield. También se espera un alza en los precios de los vuelos, especialmente cuando aumente la demanda para volar. En cualquier caso, es improbable que se mantengan al nivel de 2020.La evolución de los datos sanitarios y la previsible relajaciónde las restricciones incidirá en la recuperación de este mercado, donde EasyJet también tiene previsto aumentar su flota de aviones en el país para así acercarse a su oferta de 2019, cuando en España se batieron récords de llegada de turistas. De 12 aeronaves pasará a contar esta temporada con 17 en los aeropuertos de Barcelona, Palma y Málaga.Vuelos fantasmaJunto a las excelentes perspectivas de recuperación del mercado asoma una disputa entre las propias aerolíneas a cuenta de la gestión de sus slots en los aeropuertos y los vuelos vacíos operados por algunas de ellas para no perderlos.La gestión de los slots, que son los permisos de despegue y aterrizaje que se otorgan de acuerdo a unas normas comunitarias, está generando un choque entre compañías. Pese a haber alcanzado en 2021 una ocupación del 70% en sus vuelos, el grupo Lufthansa (que también integra a Swiss, Austrian Airlines y Brussels) piensa operar unos 18.000 vuelos vacíos a fin de conservar sus derechos. El contexto de fondo es el endurecimiento de la normativa europea antes de la pandemia, por el que las compañías aéreas teníanque ejecutar el 80% de cada ruta programada, que a su vez comprenden series de cinco slots. Es decir, sólo se podía incumplir el 20% de los despegues y aterrizajes en un aeropuerto.Durante la pandemia, la norma se suspendió, después la ratio se estableció en un 50/50 y para la temporada de verano que arranca el 1 de abril, la UE ha fijado una relación de 64/36. Aparte de la preocupación medioambiental generada por unos aviones que no llevan pasajeros, compañías privadas como Ryanair solicitan a Bruselas que no atienda las quejas de Lufthansa y que sea la libre competencia quien determine la ocupación de los slots que puedan sobrar. El director ejecutivo de Ryanair, Michael O'Leary, afirma que los vuelos fantasma de Lufthansa únicamente se operan para que varios slots no queden liberados en favor de la competencia.La capacidad de aeropuertos como el de Francfort, Bruselas o Viena podría bloquearse, por lo que piden una mayor relajación en el cumplimiento de las programaciones. De ahí que toda la presión recaiga en la Comisión Europea, él órgano decisorio en este ámbito y competente para obrar una revisión de la norma.

