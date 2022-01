Si estás incluyendo entre todas las verduras y frutas que consumes al kiwi, te encuentras en el camino correcto para conseguir una figura y un organismo saludable.Varios estudios han comprobado que el kiwi tiene un alto contenido de vitamina C que no solo fortalece el sistema inmune y reduce el estrés, sino que también tiene bastantes antioxidantes que ayudan a mantener una piel saludable.Entre otros beneficios de esta fruta, está su contenido de fibra y al ser un alimento diurético evita la retención de líquidos. También ayuda a la absorción de hierro y sus nutrientes son unos aliados para la salud ósea.Según recoge La Nueva España, las formas más efectivas de incluir este alimento en la dieta diaria es a la hora del desayuno para eliminar las toxinas, en ensaladas, como merienda o como batido adelgazante que incluya un vaso de leche de soja, dos kiwis, unas hojas de espinacas y semillas de chía.

31.01.2022

La forma natural y sana para hacer bajar de peso con vitamina C

