https://mundo.sputniknews.com/20220131/la-bruja-de-internet-la-gente-cree-a-lo-mejor-no-en-la-astrologia-pero-crees-en-el-bara-1120917554.html

La 'Bruja de Internet': "La gente cree, a lo mejor no en la astrología, pero crees en el Barça"

La 'Bruja de Internet': "La gente cree, a lo mejor no en la astrología, pero crees en el Barça"

Charas Vega es la 'Bruja de Internet'. Comenzó durante la pandemia a crear contenidos en su cuenta de Instagram sobre el horóscopo a través de memes; y ahora... 31.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-31T18:05+0000

2022-01-31T18:05+0000

2022-01-31T18:05+0000

españa

sociedad

💬 entrevistas

instagram

internet

cartas

amor

mercurio

futuro

astrología

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1120937185_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c62d4cc352752f9d5e4f51354e798b13.jpg

¿Bruja se nace o se hace? Es lo primero que preguntamos a esta joven revelación de la astrología; y ella responde que, por supuesto que hay un gen, un "je nais se quois", pero que lo más importante es "la empatía y la intuición". Esos son los "superpoderes de bruja más importantes".La astrología y el interés por los astros, la alineación de los planetas y cómo el universo determina nuestra vida está de moda. Es, probablemente la nueva religión centennial. "La gente cree, a lo mejor no crees en la astrología, pero crees en el Barça. Es difícil encontrar a una persona que no crea absolutamente en nada", sostiene Charas.La Bruja de Internet, que colabora en medios de comunicación internacionales y en la famosa plataforma de podcast Radio Primavera Sound, reconoce que la mayoría de consultas que recibe son en torno al amor, la compatibilidad de signos del zodiaco entre las personas y cómo abordar las relaciones de pareja en la convivencia y la rutina."Si una chica me viene y me dice que gracias a lo que le he leído y le he dicho ha cortado con su novio que era un mierda, pues yo ya me siento realizada”, dice a Sin Tapujos.Con ella hablamos de Mercurio retrógrado, de qué es la carta astral y cómo determina tu vida o por qué todas las personas de un mismo signo no son iguales.

mercurio

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Esther Yáñez Illescas https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108621/91/1086219198_199:0:1030:831_100x100_80_0_0_66d88ce68435e6b7d89ce73d57e8109e.jpg

Esther Yáñez Illescas https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108621/91/1086219198_199:0:1030:831_100x100_80_0_0_66d88ce68435e6b7d89ce73d57e8109e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Esther Yáñez Illescas https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108621/91/1086219198_199:0:1030:831_100x100_80_0_0_66d88ce68435e6b7d89ce73d57e8109e.jpg

sociedad, 💬 entrevistas, instagram, internet, cartas, amor, mercurio, futuro, astrología, signos, zodíaco, sin tapujos, видео