https://mundo.sputniknews.com/20220131/este-suplemento-podria-ser-clave-para-los-huesos-y-no-contiene-calcio-1120938712.html

Este suplemento podría ser clave para los huesos… y no contiene calcio

Este suplemento podría ser clave para los huesos… y no contiene calcio

Un estudio científico sugiere que incluir aceite de hígado de bacalao en la dieta podría ser beneficioso para la salud ósea, incluso para aquellos que sufren... 31.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-31T10:46+0000

2022-01-31T10:46+0000

2022-01-31T10:46+0000

estilo de vida

sociedad

💗 salud

🥚 alimentación

vitaminas

huesos humanos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106759/43/1067594357_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_9dd2dbf47eb19ccdc41ba49b4f6e3ad0.jpg

Los investigadores incluyeron este suplemento en ratas de laboratorio con deficiencia de vitamina A y un grosor anormal de los huesos. Después del ensayo, que consistió en un tratamiento a base de aceite de bacalao, los científicos notaron que los huesos de los roedores recuperaron su grosor normal.El autor principal del estudio, Richard C. Baybutt, profesor del departamento de nutrición de la Universidad de Carolina del Este explicó a Eat This, Not That! que es probable que este suplemento tenga un efecto similar para los huesos humanos ya que contiene vitamina A y D.Según Healthline, el hígado de bacalao es una fuente dietética de vitamina D que ayuda al organismo a absorber el calcio y es un nutriente necesario para tener huesos fuertes.Sin embargo, el estudio publicado en la revista Nutrients, se encuentra en sus primeras etapas y se necesitan más estudios para comprobar si la adición de este suplemento a la dieta diaria marca una diferencia notable en los huesos humanos."Si bien es un hallazgo interesante, no está claro cuáles son las implicaciones reales. La deficiencia de vitamina A no es común (...) y probablemente no sea la causa de la baja densidad ósea de la mayoría de las personas. Por ahora, las personas con baja densidad ósea deben seguir confiando en las opciones de tratamiento estándar en lugar de recurrir al aceite de hígado de bacalao", recomendó el médico Mike Bohl, miembro de la Junta de Revisión Médica de Eat This, Not That!.

https://mundo.sputniknews.com/20210819/jugo-de-higado-de-pollo-y-otras-extranas-recetas-de-la-antiguedad-para-aprovechar-la-vitamina-a--1115244433.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, 💗 salud, 🥚 alimentación, vitaminas, huesos humanos