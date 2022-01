https://mundo.sputniknews.com/20220131/embajador-ruso-londres-intenta-encabezar-la-agresiva-linea-europea-vinculada-con-ucrania-1120949592.html

Embajador ruso: Londres intenta encabezar la agresiva línea europea vinculada con Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Londres intenta encabezar la agresiva línea europea relativa a la situación en Ucrania, declaró el embajador de Rusia en el Reino Unido... 31.01.2022, Sputnik Mundo

La titular británica de Relaciones Exteriores, Liz Truss, declaró el 30 de enero que Londres no descarta la posibilidad de recurrir a la confiscación de propiedades de los oligarcas rusos residentes en el Reino Unido, en el marco del recrudecimiento de las sanciones antirrusas, si se produce una escalada en torno a Ucrania.El proyecto de ley sobre el recrudecimiento de las sanciones podría presentarse al Parlamento británico el 31 de enero.El diplomático también afirmó que una de las causas de ello es de carácter interno y está vinculada con la presión que experimenta el primer ministro Boris Johnson por parte de la oposición.Kelin, además, expresó su escepticismo respecto al beneficio de la visita de la canciller británica, Liz Truss, y el secretario de Estado para la Defensa, Ben Wallace, a Moscú mientras el Reino Unido prepara un nuevo paquete de sanciones contra Rusia."Yo, francamente, no entiendo cómo pueden adoptar esa actitud (...) llegar para conversar con nosotros", dijo al canal televisivo Rossiya 24.Rusia rechaza las acusaciones de Occidente y Ucrania de tener planes de agresión, dijo en numerosas ocasiones que no amenaza a nadie ni piensa agredir a nadie, así como señaló que las declaraciones sobre la "agresión rusa" se usan como pretexto para emplazar más material militar de la OTAN cerca de sus fronteras.La Cancillería de Rusia calificó como ridículas, y al mismo tiempo peligrosas, las declaraciones de Occidente sobre la "agresión rusa" y su disposición de ayudar a Kiev a contrarrestarla.Kiev y los Estados occidentales últimamente dicen estar preocupados por la supuesta intensificación de la actividad militar rusa cerca de la frontera de Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró en respuesta que Rusia traslada tropas dentro de su propio territorio según le convenga y agregó que eso no entraña ninguna amenaza y no debe preocupar a nadie. Al comentar la noticia de la oficina de prensa del primer ministro Johnson de que Liz Truss y el titular de Defensa, Ben Wallace, viajarán los próximos días a Moscú para sostener negociaciones, el embajador señaló que "no se puede conseguir el mejoramiento de relaciones recurriendo a las amenazas".Al mismo tiempo, el diplomático declaró que Rusia confía en el restablecimiento de todo el conjunto de relaciones con el Reino Unido, incluidos las políticas.

