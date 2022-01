https://mundo.sputniknews.com/20220131/el-segundo-mandato-de-mattarella-sacude-los-partidos-italianos-1120964725.html

El segundo mandato de Mattarella sacude los partidos italianos

El segundo mandato de Mattarella sacude los partidos italianos

ROMA (Sputnik) — Tras una semana de escrutinios estériles por el nuevo presidente de Italia, el maratón electoral termina con la reelección del actual jefe del... 31.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-31T19:41+0000

2022-01-31T19:41+0000

2022-01-31T19:41+0000

internacional

europa

italia

sergio mattarella

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1120965187_0:0:2378:1338_1920x0_80_0_0_9af2e6e448c0fe1867e3001547459589.jpg

Mattarella cambia sus planesHace una semana los medios italianos difundieron imágenes de obreros que cargaban los muebles de Sergio Mattarella en un camión para trasladarlos de Palermo, su ciudad natal, a Roma. El actual presidente de Italia, cuyo mandato expira el próximo 3 de febrero, se preparaba para dejar el Palacio del Quirinal, la residencia del jefe del Estado, y mudarse a un apartamento que alquiló en Roma.Pocos días después tuvo que aplazar su sueño de gozar de la vida de jubilado. Después de que siete votaciones por el nuevo presidente no dieron ningún resultado, a los líderes de los principales partidos políticos que forman la coalición gobernante no les quedaba otra opción que suplicar a Mattarella que se quedara en el Quirinal siete años más.El presidente aceptó, declarando que las condiciones actuales "exigen que no eludamos los deberes a los que estamos llamados y los cuales, por supuesto, deben prevalecer sobre otras consideraciones y sobre perspectivas personales diferentes". La decisión de Mattarella resolvió el problema de la presidencia, pero, en vez de aportar tranquilidad a la política italiana, la sacudió de arriba abajo.Fracaso de los partidosEn primer lugar, la reelección del actual mandatario significa que los partidos italianos volvieron a mostrarse incapaces de alcanzar soluciones viables en condiciones políticas complicadas.Hace un año, en febrero de 2021, no pudieron ponerse de acuerdo sobre un primer ministro "político" después de la caída del segundo Gabinete de Giuseppe Conte, con lo cual Mattarella tuvo que proponer el cargo a Mario Draghi, un tecnócrata que nunca estuvo afiliado a ningún partido.Este enero los líderes políticos no lograron proponer una figura capaz de recoger el consenso necesario para asumir la presidencia. En pocas palabras, no supieron hacer su trabajo principal: asegurar la estabilidad y la continuidad política en una situación crítica, cuando el país sigue combatiendo la pandemia del coronavirus y trata de superar sus consecuencias económicas y sociales.Rencores y divisionesOtra faceta importante son los graves daños que provocó el segundo mandato de Mattarella a varias formaciones políticas.La que salió más maltrecha es la coalición de centroderecha. Primero la Liga de Matteo Salvini y Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni se negaron a apoyar la candidatura de Silvio Berlusconi, jefe de Forza Italia, esperando la elección de un candidato suyo. Al constatar que no era posible, la Liga apoyó la candidatura de Mattarella, una decisión a la cual Forza Italia, el partido de Berlusconi, se tuvo que adherir, pero a regañadientes.A su vez, Giorgia Meloni percibió las acciones de Salvini como una traición. "No me lo quiero creer", escribió en su cuenta de Twitter y poco después declaró que la coalición de centroderecha quedó "pulverizada" por la reelección de Mattarella y que había que refundarla. En respuesta, Salvini dijo que "pensaba que la centroizquierda era granítica, pero me equivocaba".Lo peor para Salvini es que no sólo la coalición de centroizquierda resultó menos robusta de lo que esperaba, sino que sus intrigas escindieron la misma Liga al no encontrar comprensión entre otras figuras influyentes dentro del partido. Como consecuencia, ahora el liderazgo de Salvini en el partido parece más comprometido que nunca.En el Movimiento 5 Estrellas (M5S) también hay fracturas cada vez más evidentes. Su actual jefe y exprimer ministro Giuseppe Conte acabó por apoyar a la candidatura de Mattarella, algo que no le gustó nada a muchos miembros del movimiento, entre ellos el actual canciller y el antiguo jefe del M5S, Luigi Di Maio, para el cual la reelección del presidente fue "un fracaso de algunos líderes".En resumen, Italia se queda con el nuevo viejo presidente, el Gobierno de Mario Draghi, que tiene buenas probabilidades de sobrevivir hasta las próximas elecciones parlamentarias, y un mundo político dividido y desgastado por las luchas entre líderes que ayer se abrazaban y ahora se echan recíprocamente la culpa de un fracaso que, en realidad, es responsabilidad de todos. Una situación de disgregación y caos que parece aún más preocupante si se tiene en cuenta que los próximos comicios parlamentarios se celebrarán ya en la primavera de 2023.

https://mundo.sputniknews.com/20220127/mattarella-llama-a-luchar-contra-racismo-el-antisemitismo-y-la-discriminacion-1120820829.html

https://mundo.sputniknews.com/20220122/italia-se-queda-sin-berlusconi-1120640566.html

italia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Aleksandr Dunáev

Aleksandr Dunáev

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Aleksandr Dunáev

europa, italia, sergio mattarella, 💬 opinión y análisis