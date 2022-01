https://mundo.sputniknews.com/20220131/el-revestimiento-furtivo-del-f-35c-muestra-signos-de-deterioro-tras-meses-en-el-mar-1120940443.html

El revestimiento furtivo del F-35C muestra signos de deterioro tras meses en el mar

Unas fotografías compartidas en la web del Servicio de Distribución de Información Visual de Defensa del Pentágono —DVIDS, por sus siglas en inglés— revela la extensión de los daños causados por el clima en los cazas F-35C del 147 Escuadrón de Caza y Ataque (VFA-147). Las aeronaves se encuentran a bordo del portaviones estadounidense de la clase Nimitz, USS Carl Vinson. Las imágenes se registraron a principios de enero, cuando la embarcación navegaba por el mar de Filipinas.Al contrario de las otras aeronaves a bordo, los nuevos cazas parecer estar cubiertos de manchas de color marrón rojizo en la mayor parte de sus superficies superiores, incluidos los fuselajes centrales, las alas y la cola, apunta The Drive. Visualmente, pareciera que los cazas de quinta generación están oxidándose a raíz de su exposición a la intemperie.La oxidación solo afecta a los metales ferrosos como el hierro o el acero, por lo que el fuselaje del avión, en gran parte hecho con materiales compuestos, no debería oxidarse. Por su parte, los materiales absorbentes de radar —RAM, por sus siglas en inglés— podrían verse afectados por la exposición prolongada a un entorno con agua salada. Esto se debe a que, si bien la composición de los RAM es altamente confidencial, el hierro es un ingrediente conocido de esos materiales desde el surgimiento de la tecnología furtiva.Aunque el deterioro puede no tener un impacto en la estructura del avión ni siquiera afectar significativamente sus cualidades furtivas, el medio puso de relieve que la durabilidad de la "piel" del la aeronave fue raíz de preocupación durante los preparativos para este primer despliegue operativo de los F-35C en un portaviones.Sea como sea, incluso el avión más resistente mostrará signos de corrosión después de largos períodos en el mar, apuntó el medio. El deterioro, sin embargo, no significa que el RAM se vuelva totalmente vulnerable a los radares enemigos.Según la propia Marina de Guerra de Estados Unidos, el F-35C es el resultado de una combinación de "las lecciones aprendidas en los aviones anteriores con los avances tecnológicos", la cual resultó en un caza que conserva su "ventaja furtiva" con poco servicio de mantenimiento, "incluso en las condiciones más duras a bordo".En las pruebas llevadas a cabo por Lockheed Martin, el fabricante de la aeronave, se simularon los efectos de "daño extensivo" en el avión, causados por más de 600 horas de vuelos de operaciones. Las mediciones del Corte Transversal de Radar —es decir, las mediciones de cuán detectable es un objeto mediante radar— revelaron que las capacidades furtivas del caza se mantuvieron intactas.The Drive se ha comunicado con la Armada de EEUU para obtener más información acerca del deterioro observado en los revestimientos furtivos del F-35C, pero todavía no ha recibido una respuesta.

