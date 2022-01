https://mundo.sputniknews.com/20220131/el-parlamento-ruso-insta-a-ayudar-al-maximo-en-la-defensa-de-las-republicas-de-donbas-1120939190.html

El Parlamento ruso insta a ayudar "al máximo" en la defensa de las repúblicas de Donbás

MOSCÚ (Sputnik) — El líder de la facción parlamentaria del Partido Comunista de la Federación de Rusia, Guennadi Ziugánov, declaró a Sputnik que todas las... 31.01.2022, Sputnik Mundo

"La postura común consiste en que se debe ayudar al máximo en la defensa de las repúblicas de Donetsk y Lugansk… Ya había dicho que para acabar con la violencia y los asesinatos debemos reconocer la voluntad de los ciudadanos de esas repúblicas de vivir una vida independiente y defender sus hogares, su trabajo y su idioma", afirmó Ziugánov.El líder comunista destacó que "va madurando la situación para adoptar esas medidas".También dijo confiar en que la pandemia del COVID-19 no impida a los diputados examinar el proyecto de documento en el que se pide al presidente Vladímir Putin reconocer la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk.Anteriormente, los diputados por el Partido Comunista elaboraron un proyecto de mensaje de la Duma de Estado al presidente del país, pidiéndole estudiar la posibilidad de reconocer las repúblicas de Donetsk y Lugansk como Estados independientes. El Consejo de la Duma acordó examinar ese documento en febrero.Una fuente en la Cámara Baja comentó a Sputnik que el documento en el que se pide al presidente reconocer la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, podría ser aprobado el 14 de febrero."El documento se someterá a debate en el Consejo de la Duma el 14 de febrero", aseguró la fuente.A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que no dispone de información sobre los planes del Consejo de la Duma de debatir la propuesta sobre el reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk el 14 de febrero.Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación militar contra las milicias en el este de su territorio (Donbás) donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero de ese mismo año.Los acuerdos suscritos en Minsk en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 han sentado las bases para una solución política del conflicto, pero no han derivado en una paz sostenible y hasta ahora se producen enfrentamientos esporádicos.Algunos países de la OTAN, con Estados Unidos al frente, han proporcionado armamento por miles de millones de dólares a Ucrania y continúan entrenando a sus militares en clara violación de estos acuerdos que prevén la retirada de unidades armadas y equipos militares extranjeros, así como de los mercenarios.El conflicto armado en este de Ucrania ha dejado más de 13.000 muertos desde 2014, según estimaciones de la ONU.

