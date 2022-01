https://mundo.sputniknews.com/20220131/el-avance-del-informe-sobre-partygate-critica-fallos-de-liderazgo-en-downing-street-1120957805.html

El avance del informe sobre 'partygate' critica fallos de liderazgo en Downing Street

LONDRES (Sputnik) — El informe preliminar sobre las reuniones sociales celebradas en Downing Street durante las restricciones del coronavirus denuncia una... 31.01.2022

“Hubo fallos de liderazgo y de criterio por parte de distintas secciones del Número 10 [Downing Street] y la oficina del Gabinete a intervalos diferentes”, critica la funcionaria Sue Gray, que dirigió la investigación interna de las supuestas fiestas ilegales.El mandatario conservador tiene previsto emitir en breve su respuesta oficial al limitado informe de Gray, en un nuevo intento por contener las críticas sobre su gestión de la pandemia del coronavirus.El documento, de 12 páginas incluidas notas técnicas, se refiere únicamente a cuatro de casi una veintena de fiestas y eventos que tuvieron lugar en los despachos, el jardín y el apartamento del primer ministro en Downing Street, además de otras sedes ministeriales, entre mayo de 2020 y abril de 2021.El resto de las reuniones ha pasado a la órbita de la investigación policial, que incluye a Johnson como sospechoso o testigo de presuntas infracciones de las reglas contra el COVID-19 dictadas por su gobierno.Johnson trata de contener la ira de gran parte de la población y la presión de parlamentarios que piden su dimisión de Downing Street. Johnson pierde la confianza entre sus filasDiputados conservadores retiraron la confianza en su jefe y primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, al tiempo que la oposición pidió su renuncia en vistas al informe preliminar sobre las presuntas fiestas ilegales celebradas durante la pandemia.Johnson se disculpó, minutos antes, de los errores cometidos durante las restricciones del COVID-19 y de la gestión del llamado escándalo 'partygate', que salen a relucir en el informe preliminar de la funcionaria Sue Gray, encargada de la investigación interna.Las palabras de contrición dejaron fríos a los legisladores de la oposición y a sectores de las bancadas conservadoras.Su antecesora en Downing Street, Theresa May, le preguntó si "no leyó las normas de la pandemia, no las entendió o creyó que no competían" ni a él ni a su equipo de Downing Street.A su vez, líderes de otros partidos parlamentarios pidieron la dimisión del primer ministro.La funcionaria Gray desvela en su informe que la policía está investigando 12 eventos sociales —de un total de 17 destapados hasta la fecha— y entre ellos se incluyen una reunión en el apartamento de Johnson y una multitudinaria velada en su jardín a la que asistió el primer ministro, según el mismo ha admitido.El pulso retórico de la sesión culminó con la expulsión de la Cámara del nacionalista escocés, Ian Blackford, quien acusó al mandatario conservador de "engañar" al Parlamento acerca de las fiestas.Blackford se negó a suavizar su acusación con un "inadvertidamente", como le demandó el presidente de la Cámara, y desalojó su escaño gritando: "no es mi culpa que se pueda confiar en el primer ministro".Johnson está de nuevo entre las cuerdas, suplicando esta vez a sus filas que aguarden la conclusión de la pesquisa policial sobre los eventos etílicos que se sucedieron en su residencia mientras el resto de la población bebía en burbujas unifamiliares y despedía en solitario a cada uno de los 155.000 muertos con coronavirus en el Reino Unido.

