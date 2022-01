https://mundo.sputniknews.com/20220131/derrame-petrolero-vuelve-a-golpear-a-pobladores-de-amazonia-de-ecuador-1120971533.html

Derrame petrolero vuelve a golpear a pobladores de Amazonía de Ecuador

QUITO (Sputnik) — Comunidades indígenas que viven en las riberas de los ríos Coca y Napo, en la Amazonía ecuatoriana, enfrentan un nuevo derrame de petróleo, a... 31.01.2022, Sputnik Mundo

El vertido se produjo el 28 de enero, tras una rotura en el oleoducto privado de crudos pesados OCP, operado por la empresa OCP Ecuador, en el sector de Piedra Fina, en el límite de las provincias de Sucumbíos y Napo (este).Decenas de imágenes y videos posteados por pobladores de la zona en redes sociales muestran cómo el crudo sale del tramo del ducto roto, y posteriormente las olas negras que pueden verse en el río Coca.En un parque nacionalSegún el Ministerio de Ambiente, el área afectada se encuentra dentro del Parque Nacional Cayambe-Coca. Suma un poco más de 21.000 metros cuadrados, de los cuales casi 17.000 se ubican dentro de la zona de protección y los restantes en la zona de amortiguamiento.En el lugar habitan especies como el cusumbo andino, el venado chonta, los gallos de la peña y varios tipos de anfibios.Pobladores afectadosA más de las especies y la naturaleza afectada por el petróleo derramado —que aún no ha sido cuantificado—, también se vio trastocada la vida diaria de los pobladores de las comunidades ribereñas, que consumen el agua de los ríos y se alimentan de los peces del sector."Nuevamente una rotura del OCP nos ha contaminado el río Coca, cuyas aguas usamos para el consumo diario, para bañaros y para alimentarnos porque ahí pescamos", dice, en diálogo con Sputnik, Patricia Vargas, presidenta de Pandu Yaku, una de las cinco comunidades afectadas por el vertido.Vargas añade que muchos pobladores se encuentran en una situación precaria pues "no tienen ni qué comer, ni agua que beber" y a más de los efectos del derrame son golpeados por un fuerte invierno.Se pudo evitar afectar el cocaSegún OCP Ecuador, el debilitamiento del terreno en la zona de Piedra Fina, en el límite de las provincias de Sucumbíos y Napo, provocó un desprendimiento de piedras tras las fuertes lluvias en la zona y eso ocasionó la rotura del tubo del oleoducto.La activista Alexandra Almeida, de la organización no gubernamental Acción Ecológica, que defiende derechos de las comunidades indígenas y de la naturaleza, dice que la empresa pudo haber evitado que el crudo llegara al río Coca, pero las acciones llegaron demasiado tarde.Análisis preliminares de las autoridades respectivas ya hablan de posibles afectaciones ambientales y del riesgo a la salud humana.Al momento, decenas de técnicos monitorean los 210 kilómetros del río Coca y sus afluentes y coordinan la contención, en donde detectan trazas de hidrocarburos.Mientras tanto, pobladores de las 105 comunidades afectadas se reunirán con representantes de OCP Ecuador en busca de explicaciones y reparaciones."Esto no se puede repetir; estas son nuestras tierras, nuestras aguas, nuestra casa; están afectando nuestra vida", lamenta Vargas, con la esperanza de que en esta ocasión se concreten reparaciones, que de alguna manera aminoren los impactos que ha sufrido la población de la zona.

