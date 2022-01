https://mundo.sputniknews.com/20220131/amlo-recuerda-el-consejo-que-le-dio-a-biden-para-que-empresarios-pagaran-impuestos--1120958688.html

El consejo que AMLO le dio a Biden para que empresarios pagaran impuestos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que su homólogo estadounidense Joe Biden le preguntó cómo es que el país logró que los grandes... 31.01.2022, Sputnik Mundo

En su conferencia de prensa de este 31 de enero, el mandatario mexicano indicó que en su última comunicación con Biden, el presidente de Estados Unidos se quejó de que las grandes empresas no pagan lo que deben al fisco.López Obrador recordó que fue desde 2012, cuando se disputaba la Presidencia de México con Enrique Peña Nieto, que charló con Biden, entonces vicepresidente estadounidense, quien le cuestionó sus propuestas en caso de llegar a ser jefe del Ejecutivo, a lo que el tabasqueño respondió que, entre otras cosas, "que paguen impuestos los de arriba". "Y se le quedó eso y seguimos hablando. Ya al final me dice riéndose: 'oiga, si gana y logra que paguen impuestos los de arriba, ¿me dice cómo?'", recordó el presidente mexicano. "Ahora que fui salió el tema, lo mismo, quejándose y le digo: 'pues fíjese que allá ya empezamos a resolverlo, se reformó la Constitución, ya no hay condonación de impuestos'", contó López Obrador. El mandatario mexicano informó que la fusión entre medios de Televisa y Univisión dejará al Estado más de 750 millones de dólares por concepto de impuestos.

