https://mundo.sputniknews.com/20220131/alemania-da-instrucciones-de-ciberseguirdad-a-los-deportistas-que-van-a-pekin-1120957512.html

Alemania da instrucciones de ciberseguirdad a los deportistas que van a Pekín

BERLÍN (Sputnik) — El ente competente alemán dio instrucciones en materia de ciberseguridad a los deportistas que viajan a Pekín para participar en los Juegos... 31.01.2022

2022-01-31T16:30+0000

2022-01-31T16:30+0000

2022-01-31T16:30+0000

internacional

europa

⚽ deportes

china

alemania

pekín

asia

juegos olímpicos de invierno 2022

El periódico The Wall Street Journal informó anteriormente que los Comités Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos instaron a los deportistas del país a no usar smartphones personales durante los JJOO por probable rastreo digital. Se les propuso utilizar dispositivos que se puedan botar al regresar a EEUU.El Reino Unido, Canadá y Países Bajos también pidieron a sus deportistas no llevar dispositivos electrónicos personales a China.Anteriormente, la Confederación Deportiva Olímpica de Alemania no dio respuesta a la pregunta escrita de Sputnik de si se hicieron recomendaciones semejantes a los atletas alemanes.

china

alemania

pekín

asia

europa, ⚽ deportes, china, alemania, pekín, asia, juegos olímpicos de invierno 2022