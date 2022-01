https://mundo.sputniknews.com/20220131/adios-al-festival-de-teatro-popular-en-chile-inyectamos-un-virus-peor-que-el-coronavirus-1120975239.html

Adiós al Festival de Teatro Popular en Chile: "Inyectamos un virus peor que el coronavirus"

Una de las iniciativas cardinales del teatro comunitario chileno que surgió como el Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano (Entepola) en 1987, a fines de la dictadura cívico-militar chilena (1973-1990), llegó a su fin luego de 35 años de trabajo artístico, según informó la organización en una declaración del 6 de enero recién pasado."A tod@s nuestr@s amig@s de Entepola, les comunicamos que la iniciativa termina definitivamente… Desde ya nuestros agradecimientos por acompañarnos durante tantos años. ¡¡L@ Utopía Vive!! ¡¡L@s Protagonistas somos Tod@s!! Un abrazo de Esperanza. Equipo Fundación Entepola", señala el breve texto publicado en Facebook.Entepola tuvo un fuerte impacto a nivel cultural y social, y caló hondo sobre todo en el mundo popular al dirigir su trabajo artístico, creativo y formador a los sectores más pobres de la capital y del resto de país sudamericano desde sus comienzos.Esto se logra, según el también actor, "simplemente a través de las técnicas propias que nos brinda el teatro que son siempre, y siempre lo digo, son tan generosas. Que te hacen tener un contacto directo con las diferentes comunidades. Y eso lo hicimos en un minuto político, social, histórico en Chile".Historia de EntepolaEntepola contó y estuvo en muchos escenarios desde sus inicios. Pasó por seis comunas o municipios populares de Santiago, capital de Chile, hasta que en el 2000 se instaló definitivamente en la comuna de Pudahuel, ubicada en el sector poniente de la ciudad, donde tuvo su última versión el año 2021.En estos espacios comunitarios llegaron a participar más de 2.000 compañías de teatro y cerca de 700.000 personas asistieron a diferentes escenarios en forma gratuita. Otros cientos aprendieron en sus talleres cómo realizar obras teatrales."Se ha formado mucha gente, en todos los ámbitos, del ámbito técnico, del ámbito de la producción, en el ámbito de la creación, y en el ámbito de la formación [...] hablamos de mucha gente, muchos jóvenes, muchos niños que participaron, muchas mujeres de las organizaciones que aprendieron labores de producción, de la técnica. Y que aprendieron que realmente podemos ser colaborativos", explica con orgullo el director teatral."No ha sido un proyecto de eventismo (de eventos), ha sido una verdadera escuela, no una escuela de teatro, una escuela humana, a escala humana, como se dice. En donde hemos usado las técnicas teatrales para crear individuos críticos. Entonces ha sido una escuela permanente durante más de 30 años", enfatiza Musa.Una iniciativa que incluso cruza las fronteras del país sudamericano Chile y que logra establecer relaciones internacionales con diversas compañías de teatro popular de Latinoamérica, quienes también generan sus propios proyectos. Países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Puerto Rico y México replican exitosamente la experiencia tomando como referente la iniciativa creada en Chile.Un cambio que no llegóDavid Musa opina que formar personas críticas y colaborativas hizo que la iniciativa cultural resultara muchas veces incómoda para la institucionalidad, "incómoda a los sectores más conservadores que aquí existen, que están y que son parte, y han sido parte de todos estos gobiernos que hemos vivido durante todos estos últimos 30 años"."Sé que es fácil aparentemente darle golpe a lo que fueron los 30 años. Yo fui parte de esos 30 años, yo lo reconozco, fui parte porque creí en todo ese camino, en todo ese proceso. Pero no se avanzó en democratizar".El director recuerda que la idea original fue generar un espacio para "los que no teníamos voz". Para lo cual se juntaron varias voluntades y varios artistas que les permitió trabajar durante estos más de 30 años, aspirando, incluso desde el discurso oficial, a transformaciones tanto en las políticas públicas hacia la cultura como a nivel de la sociedad.Lógicas que colapsaron el 19 de octubre de 2019, según señala Musa, a pesar que las señales y el descontento estaban presentes a diario. "Nosotros vivíamos un estallido permanente. O sea, entiendo el estallido y toda la fuerza que tiene y la trascendencia, pero nosotros veníamos viviendo un estallido permanente, se lo veníamos diciendo hace mucho tiempo, me refiero a las estructuras gubernamentales".La advertencia del equipo de Entepola apuntó hacia la falta de protagonismo de las personas y las comunidades, lo que contrasta con su propuesta artística.Quien también sincera que este tipo de iniciativas también necesitan dinero para funcionar y que en su caso lo pidieron, incluso se convirtieron en Fundación Entepola con dicho propósito."Querer transformarnos en fundación era de alguna manera, entrar en esas lógicas propias que planteaba el mercado, para conseguir los financiamientos para el proyecto", detalla Musa.Por qué bajar el telónEl fin de Entepola tiene que ver principalmente con el gran desgaste que tuvo el equipo organizador para conseguir un financiamiento estable, a pesar de todos los esfuerzos desplegados por años, con la creación de la fundación el año 2013 y la participación en la política cultural de fondos concursables —concurso para la asignación de fondos estatales—, de la cual muchos artistas son críticos.Una opinión similar tiene Loreto González, gestora cultural y directora de RUCO - Festival de Arte Contemporáneo de Tarapacá, quien indica a Sputnik que los fondos concursables, además de ser una política basada en la competencia, afectan a la comunidad."Básicamente es parte del modelo de desarrollo que persigue el Estado nacional chileno, por lo tanto, es coherente también a esas líneas de acción. Que en la práctica no beneficia a toda la población, en tanto a la cultura, las artes y el patrimonio. Pero tampoco al público en general, a la comunidad popular en general, y ni quisiera para impartir un proyecto de cultura"."Segmenta, fragmenta también las posibilidades de que cualquier persona pudiese participar de estos fondos públicos, lo cual dificulta básicamente también entender cuáles son las culturas, o qué entiende la población por las culturas en general. Deja de lado en ese sentido a lo popular", agrega.Para Gisela Villalobos, actriz, gestora cultural, directora de FormArte Espacio Creativo y del Encuentro Teatral In Lak’ech, este tipo de concursos tampoco resultan beneficiosos porque junto con tener que competir "hace que estés constantemente bajo un estrés de no saber si tu proyecto va a ser financiado", a lo que se suma, según su opinión, que la cultura en Chile es "muy centralista"."Nosotros como región de Tarapacá que estamos mucho más a las zonas extremas, estamos muy desfavorecidos en ese sentido", advierte la actriz en diálogo con Sputnik.Incertidumbre permanentePara David Musa los artistas son sobrevivientes permanentes: "Nunca hemos estado en un plano de dignidad como para hacer nuestro trabajo cultural con mediana tranquilidad para proyectar. Porque eso es lo complejo de no tener estos financiamientos, de que tú necesitas hacer un trabajo con proyección. Y este es un trabajo en que la certidumbre, la certeza es nuestra incertidumbre permanente.La inseguridad y la falta de fondos, para Loreto González, "afectan un montón a las comunidades populares, porque no tienen la posibilidad de que lleguen recursos a sus comunidades, no pueden generar programación o tener acceso a contemplar, o a gozar, o generar un pensamiento crítico a partir de las artes"."Por lo tanto, va encaminando esta política [de financiamiento] hacia la ignorancia, y básicamente también a procesos culturales que devienen solamente del espectáculo, y no hacia el pensamiento crítico", denuncia.Una política de la competencia que, según González, apunta a los grandes espectáculos o lo que generan gran repercusión "que vienen de modelos más bien occidentales, y que no se arraigan a los contextos locales que tienen que ver con cuestiones más comunitarias", explica la gestora cultural.Debido a que se tiende a comprender la cultura y las artes "desde un modelo hegemónico, desde una disciplina más bien tradicional, clásica, y no ampliamos también de entender lo cultural desde lo popular, desde la calle, desde la población, desde lo comunitario, y por supuesto ahí vamos quedando estrechos de otras sensibilidades".La iniciativa va a seguirPara David Musa, Entepola no es un proyecto de escritorio, ni se hace detrás de un computador: "Es un proyecto que requiere mucho tiempo, que requiere dedicación, que requiere compromiso, que requiere rigor, y una pasión por lo que haces, y eso no tiene horario prácticamente".Llevarlo a cabo significa llegar a diferentes lugares y trabajar con distintas personas con niños y niñas, con jóvenes y mujeres, "entonces requiere un trabajo constante, y eso es lo que nosotros logramos. Logramos una conexión permanente y dando un protagonismo real a las diferentes personas".Por ello, según Musa, se invisibilizan estas iniciativas "de manera consciente, y voluntaria, porque son proyectos críticos, tremendamente reflexivos, que hacen un real protagonismo de la comunidad, que crea una comunidad crítica, reflexiva".Para Loreto González el Estado debiese entregar más recursos "a quienes ya están consagrados en tanto organizaciones culturales, fundaciones, corporaciones que entregan estos beneficios a la comunidad, a nivel quizás más social también, como es la Fundación Entepola".Proyectos que, para David Musa, requieren de asignaciones permanentes por parte del Estado, "porque la empresa privada nunca va a apoyar iniciativas de esta naturaleza. No está dentro de su lógica, natural de mercado".Musa reclama la colaboración y un acercamiento de las distintas instituciones, organizaciones, fundaciones con la gente, "un mayor acercamiento a la comunidad, y así como se hacen de repente los cabildos, debiera ser una política cultural de cabildos permanentes, y llamarse ministerio de la colaboración cultural".Mientras esto no suceda, el actor y director asegura que la iniciativa generada por Entepola va a seguir porque "logramos crear, formar jóvenes, personas con un espíritu crítico, con un espíritu reflexivo y que tienen nuevas miradas. Y yo creo que ellos van a tener esa responsabilidad y desafío".

