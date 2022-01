https://mundo.sputniknews.com/20220131/acuerdo-argentina-fmi-sin-reformas-estructurales-pero-con-importantes-recortes--1120970622.html

Acuerdo Argentina-FMI: sin reformas estructurales pero con importantes recortes

Acuerdo Argentina-FMI: sin reformas estructurales pero con importantes recortes

El Gobierno logró uno de sus mayores objetivos: concretar la renegociación de la deuda de 45.000 millones de dólares del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A pesar de ello, las condiciones para la firma representan nuevos desafíos. Sputnik habló sobre ellos con la economista Lucía Ortega.

2022-01-31T22:15+0000

2022-01-31T22:15+0000

2022-01-31T22:15+0000

contante y sonante

fondo monetario internacional (fmi)

mauricio macri

martín guzmán

alberto fernández

deuda

déficit fiscal

endeudamiento

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1120970350_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_e84f07c42d8d96d3691f9f2aa2770d2f.jpg

Acuerdo Argentina-FMI: sin reformas estructurales pero con importantes recortes El Gobierno de Alberto Fernández logró uno de los mayores objetivos de su gestión al concretar la renegociación de la deuda de 45.000 millones de dólares del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A pesar de ello, las condiciones para la firma representan nuevos desafíos. Sputnik habló sobre ellos con la economista Lucía Ortega.

El Ejecutivo de Alberto Fernández había logrado acordar con acreedores públicos y privados en los primeros años de su gestión. Sin embargo, el FMI representaba —hasta el pasado viernes 28 de enero— un escollo que no había podido superar. Por esto, el anuncio del plan de renegociación de la deuda de 45.000 millones de dólares con el organismo fue ampliamente festejado por el oficialismo.La suma adeuda constituye la mayor parte del monto de más de 55.000 millones de dólares de un préstamo que recibió la nación en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).Este fue criticado e incluso considerado ilegal por juristas internacionales. Los motivos fueron varios. Sus dos principales: el monto, superior al que el país tenía derecho por su cuota de aporte al Fondo; y su destino, mayoritariamente dirigido a la especulación financiera.La economista argentina Lucía Ortega, integrante del medio la Izquierda Diario, uno de los problemas de esta renegociación es que "valida una deuda ilegal", la cual el Banco Central demostró que se utilizó para financiar la fuga de capitales, según indicó a Sputnik. Además, a pesar de que no obliga al país a realizar reformas estructurales sí lo somete a análisis constantes por parte del organismo."Desde el punto de vista del déficit fiscal, el ministro de Economía dijo que va a intentar alcanzar un déficit primario de 0,9% del PBI en 2024. Lo increíble es que el Gobierno repite que no es un acuerdo de ajuste, al mismo tiempo que anuncia uno porque el déficit presupuestado para este año era de 3,3% del PBI y ahora proyectan que será de 2,5%", agregó.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fondo monetario internacional (fmi), mauricio macri, martín guzmán, alberto fernández, аудио, deuda, déficit fiscal, endeudamiento