Una periodista neozelandesa embarazada pide ayuda al talibán

Una periodista neozelandesa embarazada que se encuentra varada en Afganistán ha recurrido al movimiento talibán (sancionado por la ONU por su actividad... 30.01.2022, Sputnik Mundo

Se llama Charlotte Bellis. Trabajaba para Al Jazeera cubriendo la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán cuando se ganó la atención internacional al interrogar a los líderes talibanes sobre su trato a las mujeres y las niñas.En septiembre pasado, Bellis se enteró de que esperaba un bebé con su pareja, el fotógrafo independiente Jim Huylebroek, colaborador del New York Times. Bellis dimitió de Al Jazeera en noviembre y la pareja se trasladó a la Bélgica natal de Huylebroek, pero Bellis no pudo quedarse mucho tiempo porque no era residente belga. Dijo que el único lugar donde la pareja tenía visado para vivir era Afganistán, informa The Daily Mail.Bellis ha presentado 59 documentos a los funcionarios neozelandeses en Afganistán en un intento de conseguir un retorno de emergencia a su país natal, pero su solicitud fue rechazada.En un artículo publicado en New Zealand Herald, Bellis dijo que era "brutalmente irónico" que si bien ella había cuestionado a los talibanes por el trato que daban a las mujeres, ahora le hiciera las mismas preguntas a su propio Gobierno."Cuando los talibanes te ofrecen, a una mujer embarazada y soltera, un refugio seguro, sabes que tu situación es un desastre", escribió.Al leer sobre el caso de la periodista, los lectores de The Daily Mail se indignaron especialmente por el hecho de que Nueva Zelanda está liderada por una mujer que podría entender lo que siente su compatriota. Sin embargo, las normas introducidas por el Gobierno de Ardern la obligaron a ella misma a cancelar su propia boda.

